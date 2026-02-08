樂壇痛失巨星！傳奇搖滾樂團主唱辭世 「他不敵癌症病魔」身後留下妻兒

記者王培驊／綜合報導

美國知名搖滾樂團「關門合唱團」（3 Doors Down）主唱Brad Arnold離世。（圖／翻攝自X平台）

美國知名搖滾樂團「關門合唱團」（3 Doors Down）主唱Brad Arnold於本月7日因與癌症抗爭不幸逝世，享年47歲。樂團透過官方社群平台發表聲明哀悼：「我們將深深懷念他，並永遠銘記他。」

Arnold於2025年5月公開罹患第四期透明細胞腎細胞癌，癌細胞已轉移至肺部。他當時表示：「我一點也不害怕，老實說，我真的完全不害怕。」不過，他也為不得不取消即將展開的巡演感到遺憾，並呼籲粉絲：「希望你們每次都能為我祈禱。」

「關門合唱團」指出，作為創團成員、主唱與原鼓手，Arnold在搖滾樂界具有重要影響力，他以後另類搖滾的情感直接性與易於傳唱的旋律，重新定義了主流搖滾音樂。他的歌曲題材貼近生活，深受大眾喜愛。樂團1990年代中期於密西西比成立，另一位創團成員Matt Roberts則於2016年逝世，享年38歲。

Arnold在15歲時於數學課上創作了樂團成名曲《Kryptonite》，這首2000年的經典作品奠定了他在音樂圈的地位。樂團在2000年代及2010年代的搖滾與流行音樂電台廣受播放，並曾三度獲得告示牌音樂獎。首張專輯《The Better Life》在美國當年銷量排名第11。

親近Arnold的人表示，他不僅才華洋溢，更具溫暖、謙遜與信仰，對家人與朋友有深厚感情。他的妻子Jennifer為其遺孀。Arnold曾公開談及對酒精的鬥爭，並自2016年起戒酒成功。他曾表示：「過去我以為喝酒可以在演出前平復心情，也可以排遣孤單。」

樂團曾為美國總統小布希與川普的就職典禮表演，其行為曾引發部分粉絲批評，此外，樂團於2004年成立「Better Life Foundation」慈善組織，每年舉辦演唱會籌款，幫助需要食物、住所與醫療協助的兒童，Arnold曾表示：「看到這些年的成果，確實豐富了我的人生。」

