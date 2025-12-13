樂天三本柱恐解散？ 傳「只續留廉世彬」球團回應了

中華職棒樂天桃猿啦啦隊，韓籍三本柱廉世彬、禹洙漢、河智媛擁有超高人氣，然而近期傳出僅有廉世彬獲得續留機會，三本柱恐就此解散。對於傳言，樂天球團稍早也做出回應。

樂天女孩三本柱，廉世彬、禹洙漢、河智媛（圖／小娛樂）

樂天韓籍三本柱人氣居高不下，在日前開賣的《RAKUTEN GIRLS 2026桌曆》，河智媛、廉世彬、禹洙漢三人皆擠進銷售排行前十名，可見背後穩固的支持者數量龐多。在此前，樂天奪下今年中職總冠軍，三位女孩更是特地排開行程，飛來台灣參與封王遊行，對台灣球迷可說相當重視。

廣告 廣告

只是，據《鏡週刊》報導，球團內部近期傳出為了「開源節流」，新的一季球賽僅續留廉世彬一人。另外，由於禹洙漢、河智媛的韓國經紀公司「無限夢想」今年遭遇重挫，公司負責人於八月遇刺身亡，旗下藝人工作全面停擺，又碰上不知能否成功籌到新一輪資金、以維持公司運作的窘況。

對於外界傳言，樂天球團稍早回應：「女孩們的明年度合約目前在確認階段，外界所傳的各項消息皆非正式對外資訊，實際結果將於明年球季開始前公布。」

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 簡子喬／報導