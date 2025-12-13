樂天三本柱解散？禹洙漢、河智媛「不續留內幕瘋傳」 球團回應了

禹洙漢(左起)、河智媛和廉世彬擁有高人氣。(資料照，記者潘少棠攝)

〔記者林欣穎／台北報導〕樂天啦啦隊「韓援三本柱」廉世彬、禹洙漢及河智媛受到粉絲喜愛，明年續約動向備受關注，日前卻傳出明年將僅剩廉世彬續留。據悉是因為是在等待禹洙漢與河智媛所屬的經紀公司是否能籌措到資金、維持營運，才能讓女神繼續留在台灣工作。

據悉，樂天球團因成本與人力規劃考量，三人中僅保留廉世彬。事實上，禹洙漢、河智媛所屬的台灣「無限夢想」經紀公司負責人今年8月遭刺殺，後續發展充滿不確定性，而11月活動上被問及續留，主持人以「之後會再公告」快速帶過。

對此，樂天球團回應：「女孩們的明年度合約目前在確認階段，外界所傳的各項消息皆非正式對外資訊，實際結果將於明年球季開始前公布」。

