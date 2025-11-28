「樂天三本柱」廉世彬疑遭性騷！壓力崩潰就醫 韓籍經紀人發聲喊冤

娛樂中心／綜合報導

樂天女孩韓籍成員廉世彬被爆遭韓籍經紀人騷擾。（圖／記者劉彥池攝影）

樂天桃猿「韓籍三本柱」之一的韓籍啦啦隊成員廉世彬（Beena），遭週刊爆料驚傳在台發展期間，疑似被同為韓籍經紀人黃先生長期性騷擾。消息曝光後，在棒球圈與演藝圈引發震撼，相關人士透露，事件發生於她擔任樂天「Rakuten Girls」成員期間，長期精神壓力導致罹患焦慮症，並一度就醫接受身心治療，對此黃先生也回應了。

根據多方報導，黃姓經紀人被控於各類活動與工作現場中，常以「協助換裝」或「調整服裝位置」為由，進行不當身體接觸，甚至在公開場合刻意靠近、貼身互動。雖然在鏡頭前仍保持距離，不過在幕後場合的行為卻讓廉世彬屢屢感到不適。

廉世彬(左起)、河智媛、禹洙漢為樂天三本柱。（圖／資料照）

據悉，隊內部分成員與球迷早已察覺兩人之間異常互動，部分畫面甚至曾出現在球場直播片段中。知情人士指出，廉世彬曾多次以婉轉方式提醒對方保持職業界線，但黃男並未收斂。隨著事件延續，她的情緒逐漸崩潰，出現嚴重失眠與焦慮症狀。今年五月，她向球團請假暫時休養，並在親友與同事建議下前往身心科就醫，醫師初步診斷為「長期心理壓力與職場騷擾導致創傷反應」。

韓籍啦啦隊員廉世彬韓籍經紀人黃先生。（圖／記者劉彥池攝影）

據《引新聞》報導，涉該事件的黃姓經紀人回應媒體詢問否認指控，強調雙方「合約到期前已和平分手」，並強調「從未有肢體接觸」。他批評外界傳言為「誤導與曲解」，不過對於周刊報導拒絕再進一步回應。

