樂天不續約芷軒！她發文證實已失業 網驚：不能接受

[FTNN新聞網]實習記者黃摯恩／綜合報導

中華職棒樂天桃猿啦啦隊樂天女孩Rakuten Girls今（23） 日再度傳出3名成員不續約，其中包括芷軒、陳伊、丘薆，引發大批球迷震驚。其中，被點名的芷軒稍早證實此事。球迷聽聞此事紛紛感到驚訝，直言「不能接受」、「原先還很期待可以在明年球季見面」。

中華職棒樂天桃猿啦啦隊樂天女孩Rakuten Girls芷軒證實新賽季將離隊。（圖／芷軒IG​​​​​​）

「Rakuten Girls樂天女孩」再傳人事震盪外，新賽季尚未開打，目前已多達至少7位女孩告別球場。外型可愛嬌小風格的芷軒稍早在個人Threads上發文證實已經失業。她不忘在影片強調，雖已經畢業、失業，不過，她也決定將自己人形看板的拍賣所得3000元，全數捐給慈善動物機構，並感謝粉絲一路以來的支持。

貼文一出，震驚無數球迷，有人直言「芷軒怎麼不續約了？」、「當初第一名進來的欸，是芷軒不續約，還是樂天不續？」、「太殘忍了…不能接受」。也有球迷感嘆，原本期待明年新賽季與芷軒繼續見面，但是隨著樂天選擇不續約，網友紛紛獻上祝福，並期許她未來可以繼續在舞台上繼續發光發熱。

