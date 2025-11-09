樂天內戰「台將爭霸」！旅日宋家豪151公里火球制敵

樂天桃猿對戰日職樂天金鷲的交流賽上演「真台灣人」內戰，三位旅日台灣選手全數登場亮相。睽違6年重返台灣投手丘的宋家豪以8球完成三上三下的優異表現，飆出最快151公里的火球。樂天桃猿則靠張趙紘兩支長打，以3:1擊敗金鷲隊。比賽還出現小彩蛋，林立實際上場擔任「總仔」，負責指揮跑壘並調度換人。這場比賽不僅是樂天內戰，更是精彩的台灣選手對決。

職棒交流賽當中，樂天桃猿8日對決日本職棒樂天金鷲，最終贏下比賽。（圖／翻攝樂天桃猿FB）

這場樂天內戰中，旅日投手宋家豪睽違6年重返家鄉參加交流賽，僅用8球就完成三上三下的優異表現，飆出一次三振，球速最快達151公里。值得注意的是，宋家豪今年季前曾進行右膝外側半月板縫合手術，8月底才重返一軍，9月才贏得睽違485天的勝投。宋家豪在這次登板展現了十足的霸氣與自信，表現相當出色。

樂天「內戰」，旅日台灣好手都有上場比賽，樂天桃猿更有小彩蛋，派出林立當「總仔」。（圖／翻攝樂天桃猿FB）

另一位旅日投手蕭齊也在比賽中登板，以3個滾地球解決3位打者，投1局失1分。蕭齊自評表示，這次表現比較好的地方是至少沒有投出保送。而在打擊方面，同樣旅日的陽柏翔連續2場先發守二壘，繳出3打數2安打1盜壘的亮眼成績單。

樂天桃猿最終靠著張趙紘的兩支長打，包括致勝的2分打點，以3:1擊敗樂天金鷲。比賽中還出現有趣的小彩蛋，林立客串擔任跑壘教練，甚至還檢查宋家豪的手套，展現濃厚的樂天情誼。

旅日好手王彥程雖然這回無緣來台參加交流賽，但仍準備了台灣美食給隊友們。（圖／悍創運動行銷提供）

雖然王彥程因為季後成為自由球員，在簽訂新合約前無法出席交流賽，但他仍然跨海為隊友準備台灣特產「三明治」和沙其馬，表達對隊友的關心與支持。隨著這些旅日台灣好手在交流賽中的精彩表現，球迷們也開始期待明年經典賽的國家隊名單中，是否能看到他們披上中華隊戰袍的身影。

