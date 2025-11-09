樂天內戰「台將爭霸」！旅日宋家豪151公里火球制敵
樂天桃猿對戰日職樂天金鷲的交流賽上演「真台灣人」內戰，三位旅日台灣選手全數登場亮相。睽違6年重返台灣投手丘的宋家豪以8球完成三上三下的優異表現，飆出最快151公里的火球。樂天桃猿則靠張趙紘兩支長打，以3:1擊敗金鷲隊。比賽還出現小彩蛋，林立實際上場擔任「總仔」，負責指揮跑壘並調度換人。這場比賽不僅是樂天內戰，更是精彩的台灣選手對決。
這場樂天內戰中，旅日投手宋家豪睽違6年重返家鄉參加交流賽，僅用8球就完成三上三下的優異表現，飆出一次三振，球速最快達151公里。值得注意的是，宋家豪今年季前曾進行右膝外側半月板縫合手術，8月底才重返一軍，9月才贏得睽違485天的勝投。宋家豪在這次登板展現了十足的霸氣與自信，表現相當出色。
另一位旅日投手蕭齊也在比賽中登板，以3個滾地球解決3位打者，投1局失1分。蕭齊自評表示，這次表現比較好的地方是至少沒有投出保送。而在打擊方面，同樣旅日的陽柏翔連續2場先發守二壘，繳出3打數2安打1盜壘的亮眼成績單。
樂天桃猿最終靠著張趙紘的兩支長打，包括致勝的2分打點，以3:1擊敗樂天金鷲。比賽中還出現有趣的小彩蛋，林立客串擔任跑壘教練，甚至還檢查宋家豪的手套，展現濃厚的樂天情誼。
雖然王彥程因為季後成為自由球員，在簽訂新合約前無法出席交流賽，但他仍然跨海為隊友準備台灣特產「三明治」和沙其馬，表達對隊友的關心與支持。隨著這些旅日台灣好手在交流賽中的精彩表現，球迷們也開始期待明年經典賽的國家隊名單中，是否能看到他們披上中華隊戰袍的身影。
更多 TVBS 報導
亞洲職棒交流賽「台日韓」教練同框亮相 樂天桃猿林立、梁家榮領軍
中職頒獎紅毯爭帥！ 威能帝奪年度MVP 林詩翔拿最佳新人王
樂天桃猿封王遊行湧「10號隊友」 陳晨威曝赴泰國「回娘家」
行使旅外球員權利！徐若熙：謝謝味全龍支持我出國挑戰
其他人也在看
中職》新竹棒球場重啟日程跳票擬解約？ 味全龍回應了
新竹市立棒球場重啟日程一變再變，確定來不及排入明年中職賽程，市府多次對外承諾「2025年重啟棒球場」的支票確定跳票，近期傳出味全龍所屬的龍來公司，正研擬與市府解約，不再以新竹球場作為雙主場之一。2022年新竹球場完成整修啟用後卻屢爆工程爭議，至今仍閒置，市府表示，棒球場改善工程如期推進，目前仍以重新自由時報 ・ 3 小時前
大谷的溫暖他最知道 ！ 道奇老將分享第7戰開轟後最酷的一刻
體育中心／丁泰祥 報導大聯盟世界大賽第七戰，戲劇性的結局膾炙人口，道奇隊36歲老將Miguel Rojas，在9局上半敲出了追平比數的陽春砲，才讓道奇得以續命，最終在延長賽11局擊敗藍鳥隊成功衛冕，而Rojas近日在受訪時，透露了一段開轟之後，大谷翔平對他說的話。FTV Sports ・ 5 小時前
日職／季前交流賽曾封鎖道奇 阪神王牌才木浩人放棄入札
阪神虎隊雙王牌之一的才木浩人已決定放棄今冬透過入札制度挑戰美國職棒大聯盟的計畫。消息指出，在球團於10月31日正式宣布不允許放行後，才木仍一度表達強烈意願，盼望能在2025年赴美挑戰，但最終他與...聯合新聞網（運動） ・ 6 小時前
MLB》村上宗隆最像Gallo？ 美記者：不值得外傳合約
創下日本本土球員單季最多全壘打紀錄的村上宗隆將透過公告轉隊制度挑戰美國職棒大聯盟，引發許多關注，但也有部分媒體、球評不看好他在大聯盟的表現，主要是對他的揮空率感到疑慮。TSNA ・ 2 小時前
MLB》Drake嘲諷大谷翔平 Rojas稱激勵道奇士氣
世界大賽第7戰在9局上轟出追平陽春砲為洛杉磯道奇續命的Miguel Rojas表示，加拿大饒舌歌手Drake（Aubrey Graham）在第5戰過後嘲諷大谷翔平的舉動，激發道奇球員的士氣。TSNA ・ 9 小時前
PLG／來台灣只打1場 半獸人合約被歐洲球隊買斷！3Q台鋼獵鷹
台鋼獵鷹7日凌晨接獲半獸人經紀公司通知，依據合約中的「買斷條款」逃脫和獵鷹的合約，半獸人將轉赴歐洲職業球隊發展。球團雖深感不捨，仍尊重球員和經紀公司的決定，並誠摯祝福半獸人未來一切順利。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前
亞職交流賽》對桃園球場的評價 韓職教頭：你要聽我講實話嗎？
韓職KT巫師隊今在亞洲職棒交流賽最終戰對上台灣大賽冠軍隊樂天桃猿，雖然只有3天2戰，KT巫師隊相當用心，特別準備來台陣容的選手名鑑，上面有每位教練和選手的名字、身高、體重、生日、投打習性和本季成績，甚至註明誰是明年的菜鳥，而球團人員更花費不少功夫逐一將選手名翻為漢字，方便台灣球迷和媒體閱讀。自由時報 ・ 2 小時前
MLB》隊史全壘打王恐回不了大都會 外媒：除非接受「對球團有利」合約
紐約大都會隊史全壘打王阿隆索（Pete Alonso），今年賽季結束後確定投身自由市場，儘管球迷們都希望球團將這位看板球星簽回，但是外媒卻認為，除非阿隆索接受一份「對球團有利」的合約，否則他下個賽季應該就會穿上其他球隊的球衣。阿隆索大聯盟生涯前七個賽季，都是效力於大都會，他最大的優勢就是健康狀態，生涯從未在單一賽季缺席超過10場比賽，繳出264轟、712分打點的成績單，打擊率2成53，值得一提的是，他還在今年8月擠下「草莓先生」史卓貝瑞（Darryl Strawberry），成為大都會隊史的全壘打王。阿隆索去年賽季成為自由球員，最終只和大都會簽下一張2年合約，不過附帶本季結束後的跳脫權，如今他再次回到自由市場，外界無不好奇，大都會究竟會不會端出一張肥約給他，讓他成為終生大都會人。據《Sports Illustrated》記者拉加佐（Pat Ragazzo）報導，人們普遍認為大都會不會簽回阿隆索，除非球員方接受一份「對球隊有利」的合約，他也補充：「阿隆索很可能在自由球員市場獲得一份豐厚的合約，而大都會是否願意給這位即將年滿31歲的一壘手一份長期合約，還有待觀察。」拉加佐也提到，大都會可能麗台運動報 ・ 3 小時前
中職》明年3隊日籍教頭執軍 平野：不是為「日本大對決」而來
富邦悍將日前宣告，原二軍總教練後藤光尊上任為一軍總教練，加上剛拿到總冠軍的樂天桃猿古久保健二、連兩年例行賽優勝的中信兄弟平野惠一，明年聯盟6隊將有3隊由日籍教頭督軍。後藤光尊同時還是平野惠一在歐力士時期的隊友，兩人曾是二游搭檔、也曾在同一位置良性競爭。自由時報 ・ 1 天前
亞洲職棒交流賽》樂天金鷲宋家豪飆151火球三振打者 享受在家鄉桃園打球氛圍
2025桃園亞洲職棒交流賽今日（8日）由地主樂天桃猿出戰日本職棒東北樂天金鷲，3位在樂天金鷲的台灣選手皆有出場，野手陽柏翔有安打演出，蕭齊、宋家豪則是都飆出150公里以上的火球。Yahoo奇摩運動 ・ 21 小時前
WBC》台灣絕對不是「低階」球隊！ 和田一浩：他們有不惜一切要贏的決心
2026世界棒球經典賽（WBC)即將在明年登場，台灣跟日本、韓國等隊都被分在C組，尤其日本隊賽事3月6日首戰就是對上台灣，這讓前西武獅隊強打者和田一浩警戒，希望日本隊不能輕忽台灣跟韓國，「他們實力沒有比較差」，以去年12強賽台灣奪冠就可以看得出來，「他們不惜一切要贏球。」TSNA ・ 1 天前
MLB》道奇18局惡鬥差點派野手投球！山本由伸自請上陣 主帥曝內幕
剛完成隊史首度世界大賽二連霸的洛杉磯道奇，總教練羅伯茲（Dave Roberts）帶著一批球員登上美國知名脫口秀《吉米夜現場》（Jimmy Kimmel Live），節目焦點圍繞在世界大賽MVP山本由伸的「傳奇時刻」。羅伯茲首度揭露，在第3戰那場延長18局的死鬥中，山本曾主動請纓上陣，差點上演「中1日」登板的熱血劇情。中時新聞網 ・ 2 天前
中職／台灣球員開始往海外發展 平野惠一：想把人才留下培養後再輸出
中華職棒近日徐若熙、林安可都提出行使旅外自由球員的權利，其中林安可已經被日職球隊鎖定準備補進，對此中信兄弟總教練平野惠一表示自己認為是一件好事，此外更想看見未來的中職可以留住人才培養，再將人才向海外輸出。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
「台灣金孫」古林睿煬獲樂天金鷲監督高評價：「未來是很可怕的存在」
2025年亞洲職棒交流賽今（7）日於桃園登場，日職東北樂天金鷲總教練三木肇受訪談起今年初次交手的「台灣金孫」古林睿煬，直言對方已是非常頂尖的存在，「等他更適應日本職棒，未來進化會更明顯」，甚至說「身為對手，我很怕他繼續成長」。鏡報 ・ 1 天前
單季56轟「村神」入札挑戰億鎂男 30隊獲通知6隊有興趣沒道奇
NPB日本職棒養樂多隊，昨正式宣布，陣中的強打巨星內野手村上宗隆，啟動申請入札制度（Posting System），將挑戰美國職棒大聯盟（MLB），目前村上已經被登錄為可簽約球員，並通知聯盟所屬的30支球隊，交涉期限將持續到美東時間12月22日下午5點（台灣時間23日上午8點）。太報 ・ 7 小時前
MLB》Alonso再進自由市場 大都會未必全力爭取
還記得去年季後Pete Alonso進入自由市場時，當時被列為大咖自由球員之一的他被看好能簽下一紙優緯來體育台 ・ 8 小時前
MLB 2025自由市場懶人包： 休賽季補強、30大自由球員簽約、重大交易總整理【MLB美國職棒大聯盟】
MLB 2025自由市場懶人包，整理2025至2026年期間，休賽季大聯盟自由球員簽約、續約和重大交易整理。Yahoo奇摩運動 ・ 16 小時前
MLB》洋基球場辦活動突暫停 原來是要讓王牌進牛棚練投
進入到棒球休賽季，各隊主場都會進行非棒球活動，最近紐約洋基主場舉行了「Upper Deck golf」的高爾夫球活動，不過活動期間卻突然暫停了5分鐘，根據媒體報導，原來這次的暫停是為了要讓洋基王牌柯爾（Gerrit Cole）進到牛棚練投。柯爾今年3月雖然有參加春訓，但後續因手肘受傷動了UCL手術，2025年賽季直接報銷，不過先前傳出好消息，他已經在8月份時恢復投球訓練，先從在平地開始丟起，直到這個月初，他也在個人IG分享自己進入牛棚練投的畫面，更新自己的復健進程。Participants of today’s Upper Deck Golf event at Yankee Stadium paused for 5 minutes for Gerrit Cole to throw 25 pitches. #YANKSonYES pic.twitter.com/TmzOdi2RQe— YES Network (@YESNetwork) November 7, 2025雖然進入到休賽季，但柯爾的復健進度仍持續在走，今天有媒體就拍到他現身洋基球場，進到牛棚區練投，一共丟了25球，有趣的是，不麗台運動報 ・ 1 天前
中職／會長出聲桃猿宿舍疑雲 領隊允諾「積極改善檢討」
桃園亞洲職棒交流賽匯集中華職棒樂天桃猿，以及日職東北樂天金鷲、韓職KT WIZ三支勁旅交鋒，然而本周樂天桃猿繼球季爆發飲食風暴，再度遭踢爆宿舍環境不佳，對此中職會長蔡其昌今（8）親自和桃猿球團會面20分鐘，盼轉告台灣球迷的期待，也獲得球團回應「積極改善檢討」。人間福報 ・ 22 小時前
留住冠軍班底！道奇留下G7關鍵一轟重砲和缺陣世界大賽的牛棚左投
大聯盟世界大賽結束後，各球隊紛紛開始著手球員續留課題，根據美媒《The Athletic》記者Fabian Ardaya的報導指出，道奇確定執行在世界大賽G7敲出關鍵一轟的重砲Max Muncy和因故缺席的牛棚左投Alex Vesia合約中的球隊選項。太報 ・ 1 天前