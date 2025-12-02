樂天啦啦隊女神邊開車邊化妝！追撞前車「腦袋空白」 三寶行徑全曝光

笑笑自曝「邊開車邊化妝」，因此追撞前車。（翻攝臉書「甜心女孩 笑笑」）

樂天桃猿、台啤雲豹啦啦隊女神笑笑，近日在節目自曝三寶行徑，原來她曾因為睡過頭要趕通告，竟「邊開車邊化妝」，導致追撞前車，幸未釀成大禍，否則後果不堪設想。

笑笑睡過頭！ 邊開車邊化妝

笑笑最近在節目《姊妹亮起來》分享驚險瞬間故事，沒想到竟是「邊開車邊化妝」導致追撞前車。

後照鏡當化妝鏡 笑笑車禍當下「腦袋一片空白」

笑笑認錯那是自己問題，當天因太晚起床要趕通告，從住家到台北要花1小時車程，所以就邊化妝邊開車，就差最後一個步驟畫眼線，心想準備下交流道，「我就把後照鏡翻來當鏡子」。

笑笑邊畫眼線邊切換車道，結果撞前車。（翻攝YT@姊妹亮起來）

笑笑更爆，當時她是「邊畫邊切車道」，還沒忘記打方向燈，沒想到剛畫好就聽到砰一聲，直接追尾前車。她透露，畫眼線時認為距離前車還有一段距離，沒注意到前面塞車，切過去就直接撞上去，當下腦袋一片空白，人整個撞在方向盤上。

爸爸不知情真相？ 笑笑認了

笑笑回想車禍當下心有餘悸。（翻攝YT@姊妹亮起來）

最後笑笑才剛買3個月的新車撞到前板金剝落，車頭毀損，車禍發生後她很害怕對方生氣，又是首次遇到車禍，趕緊停車、打閃黃燈，下車以90度鞠躬向對方道歉，所幸對方人很好車無大礙，還反倒要她去修車。

不過錯誤行為讓主持人都調侃她是好運，來賓也直言這就個人問題、活該，「誰准你開車化妝的？」；笑笑坦言，至今都不敢跟爸爸說自己車禍是因為邊開車邊化妝，以善意謊言說「開車太累」才撞到。

