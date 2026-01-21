樂天啦啦隊陳伊確定離隊 曝錯愕心聲：不支持以銷量衡量價值

【緯來新聞網】樂天桃猿啦啦隊Rakuten Girls於1月20日發布聲明，確認成員陳伊、嘎琳、芷軒、小葳葳與丘薆將離隊。在樂天待4年的陳伊今（21日）也透過臉書粉絲專頁發聲了。

陳伊確定離隊曝心聲。（圖／翻攝陳伊FB）

樂天球團在聲明中感謝五位成員多年來在球場上的努力與付出，強調每一次應援背後皆是無數次的練習與堅持，並祝福她們未來持續閃耀。

陳伊確定離隊曝心聲。（圖／翻攝陳伊FB）

擁有四年資歷的陳伊今在社群平台發文表示，得知離隊消息時「很錯愕」，也向球迷致謝，她表示：「每次在球場看見大家都覺得很開心，我會一直記得大家在唱桃猿男兒的那感人時刻。」



陳伊提到，「雖然我不支持以銷量來衡量一個人的價值」，但仍感謝支持她的應援商品與週邊。她強調，未來仍會在其他舞台與大家見面，並承諾「我會繼續努力加油！」她也強調自己還是一樣那個「熱愛棒球、熱愛運動的陳伊。」

廣告 廣告

更多緯來新聞網報導

賈靜雯喝酒變「拳后」 對女兒在外喝酒有1要求

戀綜擦出火藥味！上演4女追1男 小辣椒當眾開嗆「不會紅」