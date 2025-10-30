樂天壯壯應援12年遭喊下台 無奈吐心聲：怎麼這麼衰

樂天桃猿啦啦隊團長壯壯。（圖／粘耿豪攝）

樂天桃猿啦啦隊團長壯壯（沈立心）29日在社群發出長文，抒發12年來的應援心路歷程。她感性寫下：「從啦啦隊員、到隊長、再到團長，一路走來，只是想堅持做我相信的事。」壯壯表示，自己並非為了取悅所有人，而是希望讓更多人因為啦啦隊而喜歡上棒球。

面對外界的批評與惡意，壯壯以平靜態度回應，「也想對那些覺得我不夠好的人說聲抱歉，謝謝你們的督促與批評。」她更幽默地說：「如果真的那麼討厭我，那代表你也一直關注著我吧？不管喜歡或不喜歡，都謝謝你還在看。」即便明白自己不完美，她仍強調：「至少每一場，我都全力以赴。不完美的努力，也是一種真實的存在吧。」

壯壯提到，長年在高強度的行程中，她持續學習時間與體力的平衡，也努力維持團隊默契。「最開心的事，永遠是看到球隊贏球、看到大家笑，那一刻，我知道——這一切都值得了。」她相信，比起爭論對錯，更重要的是「誰願意一直在現場努力」。即使承受外界質疑，她仍選擇堅持在舞台上，用行動證明自己的信念。

回顧12年的應援之路，壯壯坦言曾被惡意與批評擊垮，「有人叫我辭職、下台、別再蹭了」一度懷疑自己是否該離開。但她終於領悟：「如果因為害怕批評就退後，那我這輩子是打算再也不進球場了！？那樣的我，不是我。」如今，她感謝樂天桃猿在總冠軍賽中的表現，讓她「破除了自己的魔咒」。壯壯最後向所有粉絲喊話：「那些不喜歡我的聲音，我也聽見了——只是我選擇，用更好的表現，回應一切。繼續加油下去，fighting！」

