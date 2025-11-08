樂天奪冠後赴慈護宮還願 宗教與棒球擦出溫暖火花
樂天桃猿隊勇奪2025年中華職棒總冠軍，奪下隊史第8座總冠軍、也是球團自樂天接手後的第一座冠軍，領隊牧野幸輝今(8)日上午在市府人員陪同下，前往桃園慈護宮還願並報告奪冠佳績，感謝媽祖一路庇佑。
牧野幸輝領導在民政局副局長藍品畯、體育局長許燕輝等陪同下抵達慈護宮，由主委簡征潭親自率員接待。
簡征潭在交換禮物時，特致贈給「雙媽會」奪冠後，慈護宮新文創品「桃園媽」棒球⚾️帽，以及原文創品「金運桶」，牧野幸輝等人愛不釋手，給予「桃園媽」棒球⚾️帽高度評價。
民政局表示，台灣大賽不僅是職棒比賽，更展現桃園宗教文化的多元與活力。台灣大賽第四戰「雙媽會」成為全場焦點，桃園慈護宮與中壢仁海宮共同組隊入場，為球員加油打氣，這場比賽成為系列賽奪勝關鍵，最終樂天桃猿在七戰四勝中奪下年度冠軍。
簡征潭說：桃園慈護宮參與「雙媽會」進場應援，是由他提議促成，象徵著地方團結，看到球隊奪冠，廟方、信眾及球迷，所有人都非常感動，未來慈護宮會持續支持宗教與運動的結合，為桃園帶來更多正能量。
牧野幸輝表示，桃園慈護宮一直是北桃園媽祖信仰聖地，未來樂天將持續深耕與在地團體的合作，讓更多市民能更深入地方文化，也期許慈護宮乙巳年祈安圓醮圓滿完成。
「雙媽會」應援成為社群平台熱議焦點，許多球迷留言表示「能在球場看到媽祖超感動!」，還有人笑說是「雙媽贏了」、「科學的盡頭是玄學」，球迷間的熱議，也讓宗教與職棒產生微妙化學效應。
宗教團體是凝聚社會的重要力量，民政局鼓勵宮廟透過跨域合作，推動新社會公益，包括「食享冰箱」物資挹注、「小心願實現計畫」，帶軍眷遺孤進場看棒球、「雙媽會」邀偏鄉球隊參與台灣大賽，讓公益實踐能有更多的可能。
更多桃園電子報報導：
其他人也在看
雙媽會應援奪冠 樂天慈護宮還願
記者陳華興∕桃園報導 樂天桃猿奪下隊史第八座總冠軍、也是球團自樂天接手…中華日報 ・ 13 小時前
桃園宗教文化與體育共榮「雙媽會」應援樂天奪冠成焦點
樂天桃猿隊勇奪 2025 年中華職棒總冠軍，拿下隊史第8座總冠軍、也是球團自樂天接手後的第一座冠軍。今(8)日上午，桃園市政府體育局長許彥輝、民政局副局長藍品畯，陪同樂天桃猿領隊牧野幸輝偕同前往桃園慈護宮向媽祖還願並報告奪冠佳績，感謝媽祖一路庇佑。 民政局表示，台灣大賽不僅是職棒比賽，桃園電子報 ・ 18 小時前
慈護宮酬恩圓醮廟埕寫生 活動吸引各界人士參與
記者陳華興／桃園報導 桃園慈護宮八日上午在廟埕舉辦寫生活動，慈護宮主任委員簡征潭表示…中華日報 ・ 16 小時前
桃園慈護宮廟埕寫生 吸引百組各界人士參與
桃園慈護宮八日上午在廟埕舉辦寫生活動，慈護宮主任委員簡征潭表示，這是慈護宮酬恩五朝圓醮系列活動之一，寫生比賽是為了弘揚媽祖信仰及傳統文化，並鼓勵學生從事藝術創作，以記錄宗教盛事和提升美學藝術。簡征潭表示，在廟埕內他偏好靜態活動，所以規劃了寫生比賽活動，非常感謝桃園國小楊雅真校長率領的團隊協助辦理，有媽祖的庇佑，今天風和日麗，希望大家都能夠在媽祖的慈悲關懷下，畫出心目中最美好的媽祖廟埕。負責協辦的楊雅真校長表示，慈護宮是桃園歷史悠久、香火鼎盛的廟宇，有幸能夠參加此次盛會倍感榮幸，感謝廟方還提供點心及礦泉水給參賽的家長及選手。楊雅真說，八日參加的各組別包括國小親子組、國小中年級組、國小高年級組、國中組、高中組及大專社會人士組共一百多組與會，除了描繪廟宇的宏偉外，包括將廟宇的建築、人文風貌、龍柱、媽祖神像及群眾膜拜的各種姿態都繪入參賽者寫生的範圍，借以彰顯媽祖庇佑萬民的神威。更多新聞推薦 ● 秋日臺北大縱走 陽明山金色芒草饗宴台灣好新聞 ・ 22 小時前
佐藤健合體許光漢！ 兩大男神私約吃鍋「已悄悄聯動」
日本男神佐藤健1日來台進行亞洲巡演，他此行不僅前往中山商圈、富錦街逛街，近日更在社群放出與台灣人氣男星許光漢一同享用火鍋的合照，瞬間引起粉絲的熱烈討論！潘鈺楨｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
新店客運643公車自撞施工告示牌緊急煞車 1大2小受傷送醫
台北市中山區今（8）天早上10點多發生公車自撞事故，一輛643路公車行經四平街和松江路口時，突然自撞路中的施工告示牌，駕駛緊急煞車，但仍造成車上的1名大人、2名小孩受傷，送醫急救後所幸意識都清楚，詳細台視新聞網 ・ 20 小時前
亞洲交流賽》樂天桃猿先發名單出爐！ 何品室融扛一棒
2025桃園亞洲職棒交流賽今天在桃園球場下午5時由樂天桃猿出戰樂天金鷲，林立並未在先發名單上，何品室融打一棒，四棒由李勛傑擔任，林立則是沒有先發。TSNA ・ 20 小時前
MLB》Drake嘲諷大谷翔平 Rojas稱激勵道奇士氣
世界大賽第7戰在9局上轟出追平陽春砲為洛杉磯道奇續命的Miguel Rojas表示，加拿大饒舌歌手Drake（Aubrey Graham）在第5戰過後嘲諷大谷翔平的舉動，激發道奇球員的士氣。TSNA ・ 2 小時前
MLB／13位自由球員獲合格報價 洋基願意給「他」！明星守護神卻沒份
大聯盟休賽季在本週正式展開，7日共有13位即將進入自由市場的球員收到母隊的合格報價，其中洋基並沒有開給明星終結者威廉斯（Devin Williams），反而是葛林斯欽（Trent Grisham）獲得洋基青睞。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
MLB／核心主力不能走！道奇綁住孟西力拚3連霸 世界大賽失蹤人口也回歸
道奇上週逆轉奪冠完成連霸，7日球隊宣布執行陣中2大主力三壘手孟西（Max Muncy）和後援投手維西亞（Alex Vesia）明年的球隊選擇權，此外也確定讓渡明星右投岡索林（Tony Gonsolin）。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
PLG／來台灣只打1場 半獸人合約被歐洲球隊買斷！3Q台鋼獵鷹
台鋼獵鷹7日凌晨接獲半獸人經紀公司通知，依據合約中的「買斷條款」逃脫和獵鷹的合約，半獸人將轉赴歐洲職業球隊發展。球團雖深感不捨，仍尊重球員和經紀公司的決定，並誠摯祝福半獸人未來一切順利。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
中職》明年3隊日籍教頭執軍 平野：不是為「日本大對決」而來
富邦悍將日前宣告，原二軍總教練後藤光尊上任為一軍總教練，加上剛拿到總冠軍的樂天桃猿古久保健二、連兩年例行賽優勝的中信兄弟平野惠一，明年聯盟6隊將有3隊由日籍教頭督軍。後藤光尊同時還是平野惠一在歐力士時期的隊友，兩人曾是二游搭檔、也曾在同一位置良性競爭。自由時報 ・ 20 小時前
村上宗隆登上MLB自由球員榜前五！美媒讚「火力滿分」不輸大谷翔平
著名體育網站《MLB Trade Rumors》今（7）日公布自由球員（FA）前50名排行榜，其中預計透過入札制度挑戰大聯盟的養樂多燕子重砲村上宗隆，名列第4位，為日本球員之首。鏡報 ・ 1 天前
WBC》台灣絕對不是「低階」球隊！ 和田一浩：他們有不惜一切要贏的決心
2026世界棒球經典賽（WBC)即將在明年登場，台灣跟日本、韓國等隊都被分在C組，尤其日本隊賽事3月6日首戰就是對上台灣，這讓前西武獅隊強打者和田一浩警戒，希望日本隊不能輕忽台灣跟韓國，「他們實力沒有比較差」，以去年12強賽台灣奪冠就可以看得出來，「他們不惜一切要贏球。」TSNA ・ 22 小時前
柯敬賢專訪》想為台灣打WBC經典賽！ 柯敬賢：我們不是一個很小的國家
MLB美國職棒大聯盟道奇隊台灣好手柯敬賢，目前還在小聯盟1A努力，他今年遇到不少困難跟挑戰，不過他近期回到台灣接受《TSNA》專訪，除了暢談心中的想法，並希望明年有機會入選中華隊，「想接到電話」，希望在經典賽幫助台灣奪冠，「想讓大家知道我們不是一個很小的國家」。TSNA ・ 1 天前
MLB》道奇18局惡鬥差點派野手投球！山本由伸自請上陣 主帥曝內幕
剛完成隊史首度世界大賽二連霸的洛杉磯道奇，總教練羅伯茲（Dave Roberts）帶著一批球員登上美國知名脫口秀《吉米夜現場》（Jimmy Kimmel Live），節目焦點圍繞在世界大賽MVP山本由伸的「傳奇時刻」。羅伯茲首度揭露，在第3戰那場延長18局的死鬥中，山本曾主動請纓上陣，差點上演「中1日」登板的熱血劇情。中時新聞網 ・ 1 天前
「台灣金孫」古林睿煬獲樂天金鷲監督高評價：「未來是很可怕的存在」
2025年亞洲職棒交流賽今（7）日於桃園登場，日職東北樂天金鷲總教練三木肇受訪談起今年初次交手的「台灣金孫」古林睿煬，直言對方已是非常頂尖的存在，「等他更適應日本職棒，未來進化會更明顯」，甚至說「身為對手，我很怕他繼續成長」。鏡報 ・ 1 天前
MLB》Clayton Kershaw生涯從沒被大谷翔平敲過安打「這我可以拿來講一輩子」
MLB美國職棒大聯盟，洛杉磯道奇傳奇左投Clayton Kershaw，在退休後接受節目《Dan Patrick Show》採訪。當被問及對決隊友大谷翔平的感想時，Kershaw相當自豪地表示：「我從來沒被大谷敲出安打。」之後秀出對戰成績後更得意地說：「自己曾經壓制過史上最偉大的球員，這我可以拿來講一輩子。」Yahoo奇摩運動 ・ 1 天前
MLB 2025自由市場懶人包： 休賽季補強、30大自由球員簽約、重大交易總整理【MLB美國職棒大聯盟】
MLB 2025自由市場懶人包，整理2025至2026年期間，休賽季大聯盟自由球員簽約、續約和重大交易整理。Yahoo奇摩運動 ・ 9 小時前
中職》林承飛確定不行使FA 3年合約續留樂天桃猿
今天是中職自由球員行使FA的截止日，富邦悍將一壘手范國宸、樂天桃猿內野手林承飛季後取得FA資格，今天中午范國宸宣告與悍將達成合約共識續留，稍早林承飛也確定不會行使FA，將以3年複數年合約留在樂天桃猿。本季林承飛出賽65場，234打數敲出56支安打，另有7轟和26分打點，打擊率2成39、上壘率2成75自由時報 ・ 1 天前