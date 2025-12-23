樂天女孩再傳變動！芷軒證實未續約 賣掉立牌捐款暖舉感動粉絲

樂天女孩芷軒證實未續約，自嘲已經失業，並展開人生新篇章。（圖／翻攝自IG @zhixuan0803）

樂天桃猿啦啦隊「Rakuten Girls」本週傳出人事異動，包括陳伊、丘薆與芷軒在內的多位成員，據悉將不在新球季的續約名單中。消息一出立刻引發球迷熱議，其中「青埔趙露思」芷軒稍早主動透過社群影片發聲，坦率表示自己「已經失業了」，也以一個溫暖的舉動為自己在樂天女孩的舞台劃下句點。

芷軒將紀念人形立牌以3,000元拍出，並捐出全額做公益。（圖／翻攝自IG @zhixuan0803）

芷軒在Instagram上傳短片，分享自己將具有紀念意義的人形立牌拍賣，最終以3,000元成交。這塊立牌原本是粉絲以高價標下送她的應援禮物，如今她選擇轉讓給「真正珍惜它的人」。收到款項後，她沒有將錢留作私用，而是立刻前往超商完成愛心捐款，全程拍下操作過程，還向鏡頭展示收據，認真又有愛的舉動感動不少網友。

雖然她自嘲「現在失業了，經濟來源也會擔心」，但仍樂觀表示希望盡自己的能力幫助這個世界。她也向粉絲喊話：「生活允許的話，也可以多幫助小動物和弱勢群體。」最後更俏皮向宇宙許願：「希望宇宙也可以幫我！」

芷軒在影片中語氣輕鬆、情感真摯，透露未來將以「ZX」為藝名挑戰饒舌歌手夢，邁向人生新階段。她表示：「我已經畢業了，要走向下一步，成為真正的自己。」粉絲紛紛留言鼓勵：「雖然不捨妳離開球場，但知道妳是在朝夢想前進」、「期待你未來大放異彩，繼續走花路！」

對於樂天女孩接連爆出未續約名單，《三立新聞網》引述樂天球團稍早回應：「女孩們的明年度合約仍在確認中，最終名單將於球季開始前公布。」





