樂天女孩再爆出走潮！「新球季前已走7人」球團發聲了

陳伊、丘薆、芷軒傳出未獲樂天續約。（圖／翻攝自陳伊、丘薆、芷軒IG）





中職樂天桃猿啦啦隊「樂天女孩」又傳出離隊潮，今（23）日週刊爆料，在新球季還沒開打前，就至少有7位女孩將離開樂天，其中未獲球團續約的名單也被曝光，對此，樂天球團稍早也正式回應了。

根據《CTWANT》報導，11號陳伊、99號丘薆與83號芷軒已確定「掰」了，3人皆未獲球團續約。新球季尚未開打，若再加上先前離開的嘎琳、Dora及韓籍隊員等人，仔細算算目前已有至少7位女孩告別樂天，人員流失持續擴大。

對此，樂天球團稍早回應表示：「女孩們的明年度合約目前在確認階段，實際結果將於明年球季開始前公布。」

不過，除了本土啦啦隊員外，先前也傳出球團因內部考量開源節流，「樂天三本柱」最終僅剩廉世彬獲續留，當時球團也回應：「外界所傳的各項消息皆非正式對外資訊，實際結果將於明年球季開始前公布」，如今再傳出離隊潮，女孩們後續走向也備受關注。



