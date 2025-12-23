樂天女孩再爆年底出走潮！已走5本國籍＋2韓籍隊員 球團回應了

樂天女孩再度爆出走潮。攝影組

中華職棒樂天桃猿專屬啦啦隊Rakuten Girls 樂天女孩再度傳出人事異動，有消息指出，11號陳伊、99號丘薆與83號芷軒確定未獲球團續約，新球季尚未開打便提前告別舞台，若再加上先前離隊的嘎琳、Dora及多名韓籍成員，粗估目前已有至少7位女孩離開，團隊人員流失持續擴大，對此，樂天球團也回應了。

據《時報周刊CTWANT》報導，32歲的陳伊擁有「虎牙甜心」封號，除身為樂天女孩成員外，同時也是臺中連莊職業排球隊「Little Witches連莊小魔女啦啦隊」隊長，她19歲踏入演藝圈，在職棒啦啦隊累積超過10年資歷，近年更橫跨演藝、YouTube與綜藝節目，不計形象的自然表現讓她累積大批粉絲。

被稱為樂天「寶藏女孩」的芷軒，3年前加入樂天女孩，擁有甜美外型卻私下熱愛嘻哈饒舌，還曾登上歌唱選秀節目《大學聲》展現歌唱實力。至於2023年加入的丘薆，日前已出現在中國棒球城市聯賽（CPB）專屬啦啦隊「CPB Girls」線下決選入圍名單中，當時球團曾表示其合約為一年一簽，仍在洽談中，而丘薆本人也回應一切尚未定案，如今結果正式確定。

「樂天三本柱」只剩下廉世彬（左）一人。董孟航攝

原本被視為職棒啦啦隊「天花板」的樂天女孩，自林襄、李多慧相繼離隊後，又接連爆出欠薪、經營態度消極等爭議，形象與人氣都受衝擊，今年初阿布舞、Yuri、菲菲、心韻、雅涵（改名禾羽）、慧慧、凱莉絲與十元等多位成員陸續離開，再加上韓籍外援僅廉世彬續留，「韓援三本柱」僅剩一人。對於陳伊、丘薆與芷軒未續約一事，樂天球團回應表示：「女孩們的明年度合約目前在確認階段，實際結果將於明年球季開始前公布。」



