樂天女孩再爆離隊潮！至少7人走人 球團回應曝光

樂天桃猿專屬啦啦隊「樂天女孩」傳出走潮。（翻攝臉書「Rakuten Girls」）

中華職棒樂天桃猿專屬啦啦隊「Rakuten Girls樂天女孩」，被點名至少7名成員陸續離隊。對此，樂天球團也火速回應，強調明年度合約仍在確認中，實際名單將於新球季開打前公布。

近期有消息指出，除先前已離隊的嘎琳、Dora及部分韓籍隊員外，11號陳伊、99號丘薆與83號芷軒也確定告別樂天。新球季尚未展開，短時間內已有至少7人流失，讓樂天女孩的人事變動再度成為焦點。

究竟誰已確定離隊？

根據《CTWANT》報導，陳伊、丘薆與芷軒3人皆未獲續約。32歲的陳伊擁有「虎牙甜心」稱號，除身兼樂天女孩外，同時也是臺中連莊職業排球隊「Little Witches連莊小魔女啦啦隊」隊長，累積超過10年啦啦隊資歷，近年也活躍於綜藝與網路平台。芷軒則被稱為樂天「寶藏女孩」，加入樂天3年，曾登上歌唱選秀節目《大學聲》。至於2023年加入的丘薆，日前已現身中國棒球城市聯賽（CPB）專屬啦啦隊「CPB Girls」線下決選入圍名單。

球團怎麼說？

面對外界質疑續約狀況，樂天球團回應表示：「女孩們的明年度合約目前在確認階段，實際結果將於明年球季開始前公布。」對於是否構成「離隊潮」，球團並未正面證實。

