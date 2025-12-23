樂天女孩出走潮再起？「新球季前7人不續約」球團回應

中職樂天桃猿啦啦隊「Rakuten Girls」再爆人事動盪，新球季尚未開打，就有3人未續約。再加上先前離隊的嘎琳、Dora（小葳葳）及韓籍隊員，共計7人道別樂天。稍早，樂天球團針對此事作出回應。

樂天女孩曾被譽為啦啦隊天花板，但林襄、李多慧陸續離開後，球團接連爆出欠薪、消極經營等爭議，人氣、形象式微。今年，阿布舞、Yuri、菲菲、心韻、雅涵、慧慧、凱莉絲、十元等多位人氣成員又出走，連「韓籍三本柱」都只剩廉世彬續留，吹起一波樂天「逃」猿潮。

根據《時報周刊CTWANT》報導，11號陳伊、99號丘薆、83號芷軒確定離開樂天女孩。其中，丘薆出現在中國棒球城市聯賽（CPB）專屬啦啦隊「CPB Girls」的線下決選入圍名單中。

針對旗下女孩的人事異動，樂天球團回應：「女孩們的明年度合約目前在確認階段，實際結果將於明年球季開始前公布。」

其實去年就有風聲指出，樂天女孩的內部問題多。廠商爆料球團窗口的態度差，竟然謊騙告知廠商某女孩沒檔期接洽工作。廠商在偶然的機會聯繫上該女孩，才發現對方有空。該女孩事後向球團窗口反應，豈料遭嗆「少管閒事」，甚至揚言以後不再派給她任何工作。

當時樂天球團解釋：「據了解，爆料的細節和真實情況有些出入。雙方立場不同，但目的是為了保障女孩的權益。針對此次事件，我們也已進行內部檢討，未來也將加強監督與改進，避免類似情況再次發生。」

