樂天女孩大換血！嘎琳等5人離隊 韓援三本柱還在

樂天女孩5名成員離隊，迎來大換血。（翻攝Rakuten Girls臉書）

樂天女孩Rakuten Girls今（20日）一口氣宣布5名成員離隊消息，包含先前與富商傳緋聞、陷小三疑雲的嘎琳（胡佳琳），讓粉絲相當難過。

樂天女孩今宣布成員陳伊、嘎琳、芷軒、小葳葳離隊，表示「我們知道，每一次舞台的背後，都是無數次練習、修正與堅持；我們也記得，在每一場應援裡，妳們始終把最好的自己留給球迷。」

樂天女孩強調，離隊並非句點，而是因為女孩們被完整看見，被好好收藏的證明，感謝她們為Rakuten Girls 留下了無可取代的篇章，也敬祝5人未來在每個舞台上都能持續耀眼。

粉絲免驚 韓援3本柱還在

樂天女孩迎來大換血讓粉絲相當難過，至於陣中3名韓援中，先前傳河智媛、禹洙漢恐不能續約，但未出現在這次離隊名單中，至少現階段「韓援3本柱」確定還在，讓粉絲暫時鬆一口氣。

更多鏡週刊報導

女神邊荷律今返台！近況全說了 經紀人懇求：別衝機場接機

安芝儇突穿婚紗！深V罕露事業線 網暴動：公主出現了

全恩菲來了！重磅加盟新北國王啦啦隊 見面會日期曝光「名額有限」