樂天女孩孟潔傳喜訊！差2歲姐弟戀修成正果

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樂天女孩。（圖／陳耿閔攝）





啦啦隊人氣成員「樂天女孩」孟潔與自《超級模王大道》出道的藝人馮晨軒（餅乾）傳出戀情開花結果。據悉，馮晨軒於今年農曆年後特別規劃杜拜海外旅程，並在當地安排驚喜求婚，消息已在演藝圈內傳開，友人紛紛獻上祝福。

低調守護姐弟戀 杜拜驚喜求婚傳婚訊

根據《鏡週刊》報導，孟潔與馮晨軒交往至今至少半年，去年11月中曾被拍到私下同行、互動親密，引發外界關注，當時經紀公司以「藝人正常交友不干涉」低調回應。為保護這段相差2歲的姐弟戀，兩人對外表現格外謹慎。

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馮晨軒為深化雙方關係，縝密規劃此次異國旅程，在杜拜上演浪漫求婚橋段。由於孟潔平時球場應援與商演行程滿檔，男方特別在工作空檔展現貼心，盼在異國留下重要回憶。雖然雙方目前尚未正式對外證實婚訊，但相關求婚細節已在圈內流傳。

揮別過往感情風波 孟潔居家個性契合男方期待

現年35歲的孟潔，感情生活一直是媒體焦點。2021年曾與前經紀人史丹利交往，該段感情於2024年告吹後，兩人已無聯繫。恢單期間孟潔曾衰捲名嘴影射的富商關係風波，當時她公開否認介入他人戀情，成功破除不實謠言。

馮晨軒曾於受訪時透露，理想伴侶條件傾向穩定與居家型，而孟潔性格內向、生活圈單純，與其期待不謀而合。經歷過往感情波折後，孟潔對這段新關係採取更為保守與保護的態度，避免過度曝光，顯示其對這段感情的重視。

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