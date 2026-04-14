樂天女孩孟潔遭爆點頭嫁了！馮晨軒杜拜求婚成功 傳兩人交往半年以上

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

中職樂天啦啦隊「樂天女孩」成員孟潔以甜美外型圈粉無數，有因之前擔任節目《全明星運動會》籃隊隊經理而受到關注。感情方面她去年11月被目擊與自《超級模王大道》出道的馮晨軒（餅乾）約會，但雙方並未坦承戀情，如今傳出男方已經在杜拜向孟潔求婚成功。

有消息指出馮晨軒已經在杜拜向孟潔求婚成功。（圖／翻攝孟潔、馮晨軒IG）

根據《鏡週刊》報導，孟潔與馮晨軒雖是去年底被直擊互動親密，但有傳聞指出兩人至少已經相戀半年以上，而當時約會畫面曝光後，孟潔經紀公司僅低調回應，「藝人正常交友不干涉。」讓外界更加好奇兩人關係。如今又被爆出馮晨軒早在農曆春節時就已安排帶孟潔去杜拜，甚至已經在當地向對方求婚成功，雖然過程低調縝密，但似乎已逐漸在圈內傳開，對此，雙方目前尚未做出回應。

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其實孟潔2021年曾被拍到與經紀人史丹利在街頭吵架、擁抱，導致戀情曝光，但3年後便宣告分手，而在她恢復單身不久，就無辜被影射捲入富商關係風波，針對此事她本人也已經親自闢謠，直到去年她才又被拍到與馮晨軒約會。至於馮晨軒先前受訪時則分享過自己的感情經歷，透露曾因前女友頻繁出入夜店，雙方生活節奏不合，而間接影響工作，最後因為相處問題而分開。





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