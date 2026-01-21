樂天女孩寫真桌曆2度出包！粉絲苦等4個月拿嘸 球團緊急回應了

包含廉世彬在內的2026年年度寫真桌曆，相當具有收藏價值，可是粉絲卻遲遲拿不到，引發爭議。（圖／FB@Rakuten Monkeys Shop）

中華職棒樂天桃猿專屬啦啦隊「樂天女孩」，原定於 2025 年底 出貨「2026 Rakuten Girls 樂天女孩官方寫真桌曆」，怎料 2026 年 1 月都已經過了一半，粉絲至今仍未收到，引發抱怨連連。對此，樂天球團做出回應，承諾會負起所有責任。

據《CTWANT》報導，樂天球團這次推出的 2026 樂天女孩年度寫真桌曆，收錄包括「韓援三本柱」河智媛、廉世彬、禹洙漢在內共 29 位女孩。預購價為 699 元，自 2025 年 10 月 30 日起開放預購，原計 12 月 15 日起陸續出貨。

怎料期間風波不斷，先是因合作廠商製作進度延誤，隨後在出貨前又發生印製過程出包，導致 8000 份訂單全數作廢。接連兩次的延誤，讓樂天球團以「不符標準品質」為由，緊急寄信向消費者致歉，最新出貨時間則預計延至 1 月底。

樂天女孩成員孟潔、禹洙漢等多位人氣成員的專屬年度桌曆，一直是球團主打的商品。（圖／FB@Rakuten Monkeys Shop）

雖然球團祭出補償方案，除發送 200 元優惠券外，也開放消費者無條件取消訂單、全額退款，但仍有粉絲不買單，抱怨感受不到誠意。

對此，樂天球團回應：「球團已於第一時間透過 Email 與簡訊通知所有預購消費者，說明因合作廠商印製錯誤，出貨時程延至 1 月底，並提供無條件退貨與每本 200 元折價券補償。此次確實影響了支持者的期待，我們會負起責任，未來將更嚴格把關廠商與時程，避免類似情況再次發生。」

