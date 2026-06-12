樂天女孩曝韓日台畢業文化 禹洙漢自爆最討厭體育課

禹洙漢學生時期非常活潑搞笑，但卻不愛戶外運動。（圖／樂天提供）

畢業季到來，樂天女孩禹洙漢、高橋佳和與沈珈妤首度公開韓日台學生不為人知的一面。從韓國成年禮式畢業、日本超嚴格學長姐文化，到疫情世代「突然被畢業」，三位女孩曝光最難忘的青春回憶，和最不擅長的科目與學生時期的反差故事。

高橋佳帆分享學生時期啦啦隊照。（圖／樂天提供）

來自韓國的樂天女孩禹洙漢透露，韓國畢業典禮大多在1月舉行，她最難忘的是高中畢業典禮。「當時充滿了以成年人身分重新出發的期待與興奮。」她回憶，在學校禮堂接受父母祝福後完成畢業典禮，接著與好友前往餐酒館舉辦派對，一起慶祝正式邁入20歲的人生階段。有趣的是，如今活力滿滿的她，學生時代最不喜歡的科目竟然是體育課。「天氣太熱太冷，我都不喜歡到戶外活動。」更讓人意外的是，討厭體育的她，國中時期竟是學校啦啦隊社創社元老；她和好友主動發起成立，甚至一路傳承至今，連弟弟都成為社員。「看到學弟妹把社團經營得很好，身為第一屆社員真的很有成就感。」

廣告 廣告

沈珈妤因疫情無法參加畢業典禮。。（圖／樂天提供）

日本女孩高橋佳和：武道館畢業超風光！卻曾被學長姐規定不能亂說話

有著甜美笑容的高橋佳和，大學畢業典禮在日本知名地標武道館舉行，堪稱不少日本學生夢幻畢業殿堂。身為大學應援團啦啦隊成員的她，畢業後還特地和隊友前往明治神宮棒球場拍照留念。「我大學幾乎把所有時間都投入社團活動，那段回憶至今還是最珍貴的青春。」

讓樂天女孩高橋佳和印象最深刻的，卻是現在年輕人聽了可能傻眼的學長姐制度：「一年級時不能主動跟學長姐說話，經過時還要低頭說『失禮了』。」她笑說，當年規矩多到數不清，雖然很辛苦，但也學會了團隊合作與待人處事。課業方面，她最擅長心理學，尤其喜歡透過報告展現想法；反觀西班牙文則讓她相當頭痛，「每次考試前都要花很多時間準備。」

相較於禹洙漢與高橋佳和擁有完整畢業典禮回憶，沈珈妤的畢業故事充滿遺憾。因疫情影響，大學畢業典禮僅開放少數代表出席，大部分學生只能透過線上參與。「感覺好像突然收到通知：『你畢業了。』」她坦言，少了和同學一起穿學士服拍照、互相道別的儀式感，甚至連畢業證書都是自行到校領取，讓她至今仍覺得相當可惜。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

見兒媳把剩菜擺面前！婆婆下意識「1舉動」太反常 全網羨慕：滿滿的愛

凱基金股東會通過現金股利1元 前五月已賺逾去年一整年EPS 3.09元

出生才2週就沒了命！女嬰遭棄運河邊等死 外籍夫妻飯店內被逮