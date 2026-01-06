樂天女孩林岱縈健康亮紅燈！慶生揭病況：治療中

娛樂中心／曾詠晞報導

被譽為「零死角女神」的林岱縈，上個月與同為樂天女孩的好友林穎樂、琳妲共同舉辦38歲生日派對。活動中林岱縈感性吐露，去年下半年健康狀況出現明顯警訊，甚至接受了核磁共振（MRI）深度檢查。因此她在慶生會上公開許下「大家都平安健康」的生日願望，將祝福分享給身邊所有人。據了解，林岱縈早在數個月前便察覺身體異狀，在繁重的球場應援工作中出現頻尿與關節疼痛等不適症狀，嚴重影響日常生活與工作，但敬業的她在忍耐一陣子後才去就醫，經診斷確認罹患「骨內水囊腫」是導致其健康亮紅燈的主要原因。

啦啦隊女神林岱縈慶生趴揭病況！下半年「身體亮紅燈」竟是這病症？

「零死角女神」林岱縈的12月生日美照。（圖／翻攝自林岱縈 Lin Daiying臉書）

事實上，這並非林岱縈首次面對健康考驗。早在2022年，她就曾被診斷出椎間盤突出並壓迫到神經，當時造成腰部不適，以及右腳會出現明顯抽痛。儘管當時醫師多次叮囑應適度休息，但對舞台充滿熱忱的她曾坦言：「音樂一下，那個節奏我無法控制身體。」即便目前舊疾與新發現的水囊腫雙重夾擊，她依然展現高度敬業精神，近期更剛加入新竹御嵿攻城獅旗下啦啦隊「慕獅女孩」，開啟棒籃雙棲的職涯挑戰。然而，考量到職涯發展，林岱縈預計於本月工作空檔，才有時間專心配合治療。





啦啦隊女神林岱縈慶生趴揭病況！下半年「身體亮紅燈」竟是這病症？

啦啦隊女神林岱縈加入新竹御嵿攻城獅成為慕獅女孩。（圖／翻攝自林岱縈 Lin Daiying臉書）

在演藝事業方面，林岱縈近期終於走出長達2年的合約糾紛，成功爭取自主經紀權並持續追討百萬酬勞。她感性分享，近期事業重回正軌似乎早有預兆，在去年收到北港朝天宮媽祖的心經燈書後，曾向媽祖祈求試鏡與官司順利，隨後不僅試鏡成功，更迎來官司勝訴的好消息。林岱縈曾透露，小時候母親就會帶著她拜媽祖，雖然如今母親已病逝，但從小身為資深信眾的她，早已將媽祖視為「另一個媽媽」寄託心事。相信有「媽祖媽媽」的保佑，並保持樂觀心態，啦啦隊女神林岱縈會以最健康的狀態回歸崗位。

