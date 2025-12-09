樂天女孩林岱縈認「身體亮紅燈」 自曝：接受治療中

穎樂（左起）、琳妲、林岱縈一起舉辦慶生會。（樂天桃猿提供）

啦啦隊樂天女孩林岱縈、林穎樂、琳妲（林羿禎）近日首度攜手舉辦聯合慶生會，三人穿上夢幻小洋裝、頭戴皇冠，以「甜美公主風」登場，美腿、細肩帶造型一字排開，現場彷彿瞬間走進童話世界。

琳妲笑，她本來提議要辦運動會，結果遭到林岱縈、林穎樂以太累為由拒絕，穎樂說：「我拒絕，我想要美美的當公主。」最後三人在群組裡直接開買服裝，讓「公主主題」誕生。

三人各自號召 12 位粉絲，一共36位一起同歡，氣氛溫馨又熱鬧，宛如小型專屬見面會。提到最難忘的瞬間，岱縈分享：「現場收到了為我們三個各別精心設計的生日蛋糕，覺得很有心。」因為每款蛋糕都融入粉絲對她們的理解與喜愛。琳妲也補充，粉絲的巧思超級逗趣：「穎樂收到咪嚕咪嚕的蛋糕、岱縈是蠟筆小新和小葵，粉絲送我的是個人品牌的BoomD蛋糕，很好笑。」

林岱縈透露身體不適。（樂天桃猿提供）

說到今年的生日願望，岱縈坦言下半年身體亮紅燈，還做了核磁共振檢查，因此最大的心願就是「大家都平安健康」，也希望自己治療順利，能以更好的狀態回到粉絲面前。她無奈又好笑地補充：「有粉絲說要幫我許願，希望我趕快找到一個伴去結婚，真的是哭笑不得耶哈哈哈。」

穎樂則延續快樂正能量，許願「身體健康，平平安安賺大錢」，希望明年能讓大家看到更多不同的自己。琳妲則以感性語氣說出最真誠的願望：「希望大家保持善良，不要再虐童和虐待動物。」

