樂天女孩桌曆「發貨延誤」惹粉絲不滿 球團發聲回應了

〔記者林欣穎／台北報導〕樂天女孩每年照慣例都會推出年度桌曆，不過後續發貨卻出現延誤問題導致粉絲不滿，對此，球團今(21)日也做出回應。

樂天女孩2026年推出隊長曲曲、特級副隊長筠熹，以及琳妲、小紫、宋宋、河智媛、廉世彬、禹洙漢等台韓籍共29位成員的桌曆，並於去年10月30日至11月12日就已經開放預購，官方當時表示，12月15日起就會陸續出貨。

然而商品出貨頻頻遇到問題，先是印刷廠製作時程延誤、後面驗貨時又發現，年曆在印製過程出現問題，整整延後發貨至今年1月底，導致粉絲不滿。

對此，球團表示，已經有於第一時間透過 Email 與簡訊通知所有預購消費者，說明因合作廠商印製錯誤，出貨時程延至1月底，並提供無條件退貨與每本200元折價券補償。

球團表示，此次確實影響了支持者的期待，「我們會負起責任，未來將更嚴格把關廠商與時程，避免類似情況再次發生。」

