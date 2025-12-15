樂天女孩決定「動手術整鼻子」 鼻樑明顯變S型

樂天女孩小紫趁著休賽季做出人生重大決定，接受鼻中隔彎曲與鼻樑變形的矯正手術。向來怕痛的她坦言必須鼓起極大勇氣面對手術，但依舊選擇在最適合的時間調整身體狀況，近日也特地錄影露面向支持者報平安，強調在新球季開打前一定會完全恢復。

樂天女孩小紫。（圖／樂天桃猿）

今年二月拍攝廣告時，助理側拍發現她的鼻樑明顯呈 S 型，進一步檢查後才確定是舊傷引起的內部軟骨變形與鼻中隔彎曲。醫師提醒再不處理可能壓迫呼吸道，讓她下定決心在修復能力最好的階段動刀。她事前諮詢多位專業醫師，最終遇到讓她安心託付的團隊，並透露：「手術有取肋骨軟骨來修復我的鼻子。」

樂天女孩小紫動手術。（圖／樂天桃猿提供）

沒想到術後又碰上帶狀性皰疹，全身疼痛讓休養過程更辛苦。她感謝醫護團隊讓她多住院觀察，也感謝家人悉心照顧，尤其媽媽天天煮鱸魚湯補充營養，讓她能穩定度過恢復期。她表示目前腫脹感已大幅改善，「一開完刀那一晚幾乎整夜冰敷，也持續冰了兩週，可能因此消得比較快。」

至於最熱愛的高爾夫球運動，小紫暫時只能停止練習。醫師建議至少要到二月才能回到球場，「因為肋骨部位還會痛，現在也不適合做激烈運動。」她仍以輕鬆語氣表示，會按照身體狀況調整步調，「放心，開季前一定會恢復。」