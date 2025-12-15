樂天女孩決定「動手術整鼻子」 鼻樑明顯變S型
樂天女孩小紫趁著休賽季做出人生重大決定，接受鼻中隔彎曲與鼻樑變形的矯正手術。向來怕痛的她坦言必須鼓起極大勇氣面對手術，但依舊選擇在最適合的時間調整身體狀況，近日也特地錄影露面向支持者報平安，強調在新球季開打前一定會完全恢復。
今年二月拍攝廣告時，助理側拍發現她的鼻樑明顯呈 S 型，進一步檢查後才確定是舊傷引起的內部軟骨變形與鼻中隔彎曲。醫師提醒再不處理可能壓迫呼吸道，讓她下定決心在修復能力最好的階段動刀。她事前諮詢多位專業醫師，最終遇到讓她安心託付的團隊，並透露：「手術有取肋骨軟骨來修復我的鼻子。」
沒想到術後又碰上帶狀性皰疹，全身疼痛讓休養過程更辛苦。她感謝醫護團隊讓她多住院觀察，也感謝家人悉心照顧，尤其媽媽天天煮鱸魚湯補充營養，讓她能穩定度過恢復期。她表示目前腫脹感已大幅改善，「一開完刀那一晚幾乎整夜冰敷，也持續冰了兩週，可能因此消得比較快。」
至於最熱愛的高爾夫球運動，小紫暫時只能停止練習。醫師建議至少要到二月才能回到球場，「因為肋骨部位還會痛，現在也不適合做激烈運動。」她仍以輕鬆語氣表示，會按照身體狀況調整步調，「放心，開季前一定會恢復。」
其他人也在看
日籍夫嫌薑母鴨店桌椅「難坐」 吳怡霈父犀利回覆網笑翻
日籍夫嫌薑母鴨店桌椅「難坐」 吳怡霈父犀利回覆網笑翻EBC東森娛樂 ・ 2 小時前 ・ 2
謝霆鋒、張柏芝18歲兒Lucas近況曝光 網友「隨手一拍」竟都是高顏值帥照
謝霆鋒與張柏芝育有兩子Lucas和Quintus，其中Lucas更曾被形容「神複製謝霆鋒」，超高顏值引起網友討論。近日Lucas被網友捕捉到現身深圳某滑雪場，帥臉再度受到關注。鏡報 ・ 8 小時前 ・ 36
回顧／曾當大S爸！盤點林光寧「5經典作品」 網淚：天堂相聚了
蕭敬騰岳父、台灣國寶級藝人林光寧驚傳逝世，享壽75歲。消息一出，演藝圈都惋惜不已。Summer（林有慧）也於14日深夜悲痛發聲，「我沒有爸爸了」。回顧林光寧的一生，見證了台灣半世紀演藝圈的變遷與發展，曾擔任過秀場藝人，也演出過多部戲劇，演藝過各式各樣的角色。其中，他參與的5部作品，角色至今仍令許多人印象深刻，堪稱經典。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 1
女星自爆已立好遺囑！不婚不生「8億遺產給三人」 親吐：用在對人身上
50歲的香港實力派演員佘詩曼，出道多年累積《金枝慾孽》、《鳳凰四重奏》、《延禧攻略》、《新聞女王》等代表作，被封為「港劇女王」，演技與地位備受肯定。近日她在受訪時罕見談及生死與人生規劃，自曝早已完成遺囑安排，保守估計名下資產超過2億港幣（約新台幣8億元），並坦言希望把錢「用在該用的人身上」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 13
趙露思遊迪士尼「蹲路邊啃雞腿」 超接地氣模樣全被拍
大陸女星趙露思在今年11月迎來27歲生日，自從離開前東家「銀河酷娛」後，不僅憑藉新劇《許我耀眼》強勢翻身，更獲得新東家「虎鯨文娛」全力支持，人氣再攀高峰。女星曾黎與趙露思因戲結緣，曾在《星漢燦爛·月升滄海》、《偷偷藏不住》中二度飾演趙露思的母親，被觀眾讚為「最美媽媽」。兩人感情好到戲外也成為忘年交，本月9日被民眾在上海迪士尼巧遇同遊，瞬間掀起熱議。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 16
下月世紀大婚！陳漢典、Lulu公布「超大咖主持人」名單 婚宴進度曝
新婚的陳漢典、Lulu黃路梓茵今（12日）一起出席喜憨兒喜餅代言活動，分享將於1月舉辦的婚宴進度約5、6成，近期正在確定賓客名單，之後會陸續廣發喜帖，2人笑稱桌數從40桌到80桌都有可能，也想邀請邱澤擔任婚禮主持人，「如果到時人氣低落，就拍台上就好」。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 3 天前 ・ 17
吊車大王賞車「當場砸千萬」入手 奢華場面網驚：像買玩具
64歲的竹北「吊車大王」胡漢龑財力雄厚，收藏跑車更是他的興趣，近日他在臉書上分享，自己再度入手一台愛車，交車現場還有氣質美女演奏音樂，看到這個奢華場面的網友也紛紛驚呼「好像在買玩貝，真羡慕！」三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 14
胡歌被傳低調迎二胎！「老婆現身醫院」畫面流出 素顏又抓頭狀態惹議
43歲中國男神胡歌在2023年初無預警宣布當爸，跳過認戀、直接升格人父，與助理經紀人黃曦寧育有一女「小茉莉」，消息震撼演藝圈。近日他在專訪中談及家庭生活時，語帶保留卻被外界解讀為默認迎來第二胎男寶寶，中國娛樂狗仔近日拍到黃曦寧的近況畫面，再度引發熱議。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
痛失愛妻沉寂5年！辛龍復出認仍夢見劉真 讚女兒遺傳母親
男星辛龍於2020年失去愛妻劉真後，消失在螢光幕前五年，近日他在台北南港展覽館為KPMG安侯建業聯合會計師事務所的尾牙晚宴獻唱，正式展開復出活動。他表示重返舞台的心情既興奮又期待，並希望能帶給大家溫暖的正能量。辛龍在演出中唱了《春暖花開》、《一夫當關》和《愛情釀的酒》，並透露自己仍會夢見劉真。中天新聞網 ・ 2 天前 ・ 43
送別坣娜 資深名模包翠英嘆：下一個會不會是我？
藝人坣娜10月14日因肺腺癌過世，享年59歲，猶太裔富商老公薛智偉今（14日）在「猶台文化交流協會」（JTCA）為她舉行追思會，除了副總統蕭美琴、外交部長林佳龍送花致意，另外張小燕、陳美鳳也送花悼念。許多藝人好友到場致意，一致稱讚坣娜很優雅，但她個性低調，極少人知道她罹癌，都感嘆她太早過世。自由時報 ・ 1 天前 ・ 27
坣娜追思會藝人政商到場送別⋯寇世勳悲慟「太年輕了」
藝人坣娜於十月逝世，今（14）她的丈夫薛智偉為她舉辦了一場名為「IN LOVING MEMORY」的追思會，她的演藝工作跨足歌唱、戲劇、電影等領域，後來致力於瑜伽事業，也與丈夫薛智偉專注於猶太文化交流，因此有多位藝人及政商皆到場送別。許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 28
連張員瑛也融化！大咖男神主持一半...舉手幫擋雨 畫面美到像拍韓劇
韓國音樂盛典《2025 Music Bank Global Festival in JAPAN》一連兩天在日本舉辦，主持人則由韓國男星李濬榮搭檔「IVE」張員瑛，不過主持到一半時，天空突然飄起小雨，沒想到李濬榮立刻伸手幫忙擋雨，讓網友形容畫面「美到像拍韓劇」。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 發起對話
聽到女兒吳卓林返港傳聞 吳綺莉反應曝光
53歲前香港亞姐冠軍吳綺莉近年積極經營抖音，不時開直播與粉絲分享生活點滴，日前在直播中驚爆自己經歷險些毀容意外，左眼角更貼著一大塊膠布，透露差點傷及眼球。從直播畫面，吳綺莉左邊眉毛靠近太陽穴至眼角位置，貼上一塊長長肉色膠布，範圍不小，看起來傷勢不輕，距離眼睛位置約2公分。她對鏡頭指著傷口心有餘悸透露自由時報 ・ 1 天前 ・ 2
直擊／坣娜今辦追思會！門口擺滿花籃「張小燕、陳美鳳、王偉忠全到了」
「美聲天后」坣娜10月14日因肺腺癌病逝，享年59歲。丈夫薛智偉今（14）日以「最高規格」於猶太社區中心JCC大禮堂為她舉辦名為《IN LOVING MEMORY》的追思會，除丈夫薛智偉外，坣娜生前好友寇世勳、歐陽龍、王月、林淑容、金佩姍、潘越雲、周思潔、王宥忻、包翠英等貴賓也將現身。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 5
Vicky創業開便當店突收攤！ 經紀人證實「將改為線上訂餐」
根據《三立新聞》報導，Vicky開設的「和平便當店」，即日起不再提供現場服務，未來將改為團體線上預訂供餐。對此，Vicky的經紀人也證實，表示目前員工相當難找，才會決定暫時收掉實體店面。據悉，Vicky與屈中恆育有4名女兒，她曾坦言每月家庭開銷約30萬元，家裡壓力不小。今...CTWANT ・ 1 天前 ・ 34
才傳暴瘦到脫相！吳建豪「最新近照」震撼曝光 周杰倫不忍出手了
「F4」成員吳建豪日前在社群曬出一張電梯自拍照，暴瘦模樣引發網友熱議，不過他事後透過五月天阿信直播秀出壯碩又結實的手臂肌肉，強調自己非常健康，才讓粉絲放下心中大石。吳建豪近來為了演唱會緊鑼密鼓練團，昨（14）日也在IG限時動態分享苦練成果，照片曝光後讓網友全嚇壞。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 3
8億女星「已完成遺囑」 佘詩曼不婚不生：財富用在該用的人身上
港劇《新聞女王2》讓50歲的香港實力派演員佘詩曼，再度登上演藝事業巔峰，她出道28年，被封為「港劇女王」，港媒保守估計名下資產超過2億港幣（約新台幣8億元），不婚不生的佘詩曼，日前透露已經完成遺囑安排，更坦言希望把累積的財富「用在該用的人身上」。太報 ・ 21 小時前 ・ 8
柯震東也愛CORTIS！竟跟風喊「理解、成為蕭亞軒」 網：你最適合說
CORTIS為BTS（防彈少年團）的師弟團，成員們擁有辨識度極高的帥氣臉龐、具歌曲創作與編舞實力、大膽融合迷幻搖滾與嘻哈元素等，出道即爆紅，就連文素利、崔代勳等演員也忍不住在AAA頒獎典禮上告白並要求合照。由於台灣歌手蕭亞軒過往被封為「小鮮肉收割機」，台灣網友紛紛拿C...CTWANT ・ 4 天前 ・ 10
妻心疼狂瘦15公斤疑遭打臉 朱孝天親揭真實體重：消停一下
男星朱孝天近期因重啟F4破局引發熱議，儘管事件延燒多日，他仍如常在社群分享探店的影片。而妻子韓雯雯先前在直播心疼表示，朱孝天為合體瘦了15公斤，但新影片似乎不像瘦身後的模樣，引來網友質疑「這有瘦嗎」，釣出朱孝天親自回應。中時新聞網 ・ 6 小時前 ・ 15
8點檔娜美爆乳婚紗曬超深事業線 勾搭「渣男」真實原因曝光！驚呼：刺激又緊張
「8點檔娜美」張家瑋與吳政澔將在民視《好運來》中上演一場表面甜蜜、實則暗藏殺機的世紀婚禮。這對「復仇CP」的婚紗照首度曝光，男帥女美相當吸睛，然而喬安（張家瑋飾）接近渣男弘軒（吳政澔飾）的背後目的也即將浮出水面。鏡報 ・ 21 小時前 ・ 發起對話