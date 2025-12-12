樂天女孩熊霓罕公開罵人：要多可悲？ 酸民咒她爸媽「面相感覺活不久」

中華職棒樂天桃猿啦啦隊樂天女孩成員熊霓。（圖／翻攝自熊霓臉書）

中華職棒樂天桃猿啦啦隊樂天女孩成員熊霓擁有可愛臉蛋和魔鬼身材，在女孩中人氣居高不下，先前更跨足綜藝圈，話題不斷。熊霓最近突然在社群開罵一名網友，她罕見動怒的原因竟是對方出言詛咒她爸媽「感覺活不久」；即便對方把留言刪除，早已被不少網友截圖。

熊霓樂於透過社群分享日常生活，爸媽也都大方上鏡頭，熊霓爸也經常在Threads上傳他們一家人互動。熊霓爸昨（11）日發文，曬出一張與妻子、女兒熊霓去吃晚餐的合照，幸福地說，「寶貝女兒招待燒肉晚餐，很好吃」；畫面中一家人朝鏡頭露出淺淺微笑，不難看出一家人感情緊密。

廣告 廣告

網友普遍表示羨慕熊霓爸，女兒長得漂亮又孝順，也被一家人幸福模樣感到很溫馨。怎料，留言中卻有酸民，出言詛咒熊霓爸媽「父母面相感覺活不久」，讓其他人看傻眼，也紛紛留言批評這個人說話不留口德很可惡。

酸民這則留言也被熊霓本人發現，她氣得截圖並在Instagram限時動態開罵，「世界上有你這種人真的很可悲欸」，甚至讓他越想越氣，又表示，「看到這種直接火大…要多可悲？」其實熊霓身為啦啦隊女孩鮮少公開罵人，但她看到自己爸媽被詛咒真的忍無可忍。目前該則留言已刪除，但早被許多人截圖撻伐。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

陳冠希「不雅照事件」有內幕！王晶爆外流關鍵：不是送修電腦

她曝酒店男客「手機桌布共通點」10個裡中9個 網驚：每日恐婚

零地主戶2／建商整合住戶闢豪宅賺一筆 從前銷售話術隱晦現在不藏了