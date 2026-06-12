樂天女孩爆日本嚴格學長姐制！禁主動開口說話：經過要低頭

高橋佳帆公開日本校園生活。（圖／樂天桃猿提供）





畢業季來臨，樂天女孩禹洙漢、高橋佳帆與沈珈妤首度公開韓日台學生青春時代不為人知的一面。從韓國成年禮式畢業、日本超嚴格學長姐文化，到疫情世代「突然被畢業」，三位女孩曝光最難忘的青春回憶，和最不擅長的科目與學生時期的反差故事，讓粉絲看見舞台光環外最真實的一面。

韓國女孩禹洙漢：最討厭體育課卻創立啦啦隊社！20歲畢業派對成一生回憶

來自韓國的樂天女孩禹洙漢透露，韓國畢業典禮大多在1月舉行，而她最難忘的是高中畢業典禮。「當時充滿了以成年人身分重新出發的期待與興奮。」她回憶，在學校禮堂接受父母祝福後完成畢業典禮，接著與好友前往餐酒館舉辦派對，一起慶祝正式邁入20歲的人生階段。

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有趣的是，如今活力滿滿的她，學生時代最不喜歡的科目竟然是體育課。「天氣太熱太冷，我都不喜歡到戶外活動。」更讓人意外的是，討厭體育的她，國中時期竟是學校啦啦隊社創社元老；她和好友主動發起成立，甚至一路傳承至今，連弟弟都成為社員。「看到學弟妹把社團經營得很好，身為第一屆社員真的很有成就感。」

禹洙漢學生時期超活潑搞笑。（圖／樂天桃猿提供）

禹洙漢學生時期超活潑搞笑。（圖／樂天桃猿提供）

日本女孩高橋佳帆：武道館畢業超風光！卻曾被學長姐嚴格管教

有著甜美笑容的高橋佳帆，大學畢業典禮在日本知名地標武道館舉行，堪稱不少日本學生夢幻畢業殿堂。身為大學應援團啦啦隊成員的她，畢業後還特地和隊友前往明治神宮棒球場拍照留念。「我大學幾乎把所有時間都投入社團活動，那段回憶至今還是最珍貴的青春。」

讓高橋佳帆印象最深刻的，卻是現在年輕人聽了可能傻眼的學長姐制度：「一年級時不能主動跟學長姐說話，經過時還要低頭說『失禮了』。」她笑說，當年規矩多到數不清，雖然很辛苦，但也學會了團隊合作與待人處事。

課業方面，她最擅長心理學，尤其喜歡透過報告展現想法；反觀西班牙文則讓她相當頭痛，「每次考試前都要花很多時間準備。」而她自認最大的特殊技能，就是能夠快速和陌生人成為朋友。她笑說，大學同年級超過250人，自己幾乎認識大部分同學，這項能力也成為現在從事啦啦隊工作的重要優勢。

沈珈妤：最遺憾沒穿學士服大合照！曾為女團夢休學一年

相較於禹洙漢與高橋佳帆擁有完整畢業典禮回憶，沈珈妤的畢業故事卻充滿遺憾。因疫情影響，她的大學畢業典禮僅開放少數代表出席，大部分學生只能透過線上參與。「感覺好像突然收到通知：『你畢業了。』」她坦言，少了和同學一起穿學士服拍照、互相道別的儀式感，甚至連畢業證書都是自行到校領取，讓她至今仍覺得相當可惜。

沈珈妤因疫情只能線上參與畢業典禮。（圖／樂天桃猿提供）

沈珈妤因疫情只能線上參與畢業典禮。（圖／樂天桃猿提供）

學生時期的沈珈妤其實過著雙重人生。大學期間長期半工半讀，同時投入演藝圈與女團活動，甚至曾為了工作休學一年。重返校園後，同學幾乎全部換了一批，也讓她的大學生活和一般人截然不同。談到課業，她笑說自己一直很喜歡英文，但國高中時期最害怕的則是物理課。

而從校園到演藝圈一路累積的舞台經驗，也培養出她最引以為傲的能力。「如果發現現場突然安靜，我就會想辦法和大家互動。」如今無論是活動主持、舞台演出或粉絲見面會，她都能自然掌控現場氣氛。

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