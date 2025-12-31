樂天女孩爆機場深吻CEO！球團回應了 本人首發聲

黃禹菡（禹菡）被爆熱戀CEO，還在機場深吻。（翻攝IG@0707yuhan）

樂天女孩黃禹菡（禹菡）被爆戀情，還與1名新創公司CEO直接在機場外深吻吻，相當甜蜜。黃禹菡所屬樂天球團回應強調，不會干涉女孩私下交友情況，但會提醒務必恪守本分。

黃禹菡目前身兼2項運動的啦啦隊女孩，分別為中職樂天桃猿啦啦隊「樂天女孩」，以及職排雲豹飛將的「桃氣女孩」，長相甜美的她還是音樂才女，坐擁許多粉絲。

禹菡是音樂才女。（翻攝黃禹菡 Yu Han Huang臉書 ）

《CTWANT》今報導禹菡熱戀1名新創公司CEO，2人在機場見面馬上熱吻起來，舉止親密，在網路引發討論，儘管雲豹飛將至今尚未回應，但據《三立新聞網》報導，其所屬的樂天桃猿則強調，不會干涉女孩私下交友情況，僅會叮嚀務必恪守本分，謝謝。

而禹菡本人下午悄悄發了限時動態，不過僅是轉發網友所拍照片，未對戀情相關新聞做出任何回應。

