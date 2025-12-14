樂天女孩現身駁二動漫祭！「鯉魚王」亂入全場嗨翻

〔記者傅茗渝／台北報導〕樂天女孩 Kira、沈珈妤與芷軒13日南下高雄，現身《2025 駁二動漫祭同人誌創作展》，即使正值休賽季，三人仍換上樂天制服登台，帶來熟悉又充滿活力的應援舞蹈，為動漫祭注入滿滿熱度。

首次在動漫祭舞台拿起麥克風帶動應援，Kira 坦言心情既緊張又新鮮，沒想到台下互動超乎預期，尤其有觀眾 Cosplay 成寶可夢「鯉魚王」主動上台一起跳舞，讓她直呼印象深刻，「那一刻真的感覺舞台上下融在一起，氣氛直接被點燃。」

本身就是動漫迷的沈珈妤，形容這次活動彷彿來到「熟悉的主場」，但她也笑說，一開始仍有些生疏，因為現場觀眾多半較少接觸棒球應援文化，「不過一進到應援環節，大家慢慢放下拘謹，跟著我們的指引一起動起來，氣氛就越來越熱！」

活動中，三位樂天女孩也邀請觀眾上台體驗應援魅力，沈珈妤直言現場熱情完全超出想像，「有幾位真的是用『全力在玩』的狀態在跳舞，其中那位穿著鯉魚王造型的觀眾特別可愛又活潑，整個人超投入！」她也分享自己相當享受這樣的跨圈交流，「不用懂規則，只要願意一起玩，就是最棒的應援。」

隨著年末將近，聊到聖誕節計畫，Kira 分享自己剛從帛琉潛水回來，下週又要飛往日本滑雪，休賽季就是把想做的事情一次完成。她笑說，近幾年聖誕節幾乎都在日本度過，「為了有節慶感，我都會在聖誕節當天去吃燒肉，也因此默默收集了不少日本好吃的燒肉名單。」

沈珈妤則透露，聖誕節是她一年中最喜歡的節日之一，早已揪好多組朋友準備交換禮物。談到最難忘的一次聖誕回憶，她曾在聖誕節當天跑去爬山，還在山頂拍下聖誕主題照片，「那時穿得超少，冷到手一直抖，但回頭看照片又覺得一切都很值得。」她笑說那種很傻、但很青春的回憶，至今想起來仍覺得自己相當帥氣。

