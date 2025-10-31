樂天女孩琳妲11/2桃園青創指揮部開講 青年局：聽完接著參加封王遊行

桃園市青年局11月2日上午10時將在該局之青創指揮部，邀請樂天女孩啦啦隊琳妲以及業務企劃林軒睿副理，與大家分享在球團工作的職涯心得。圖：青年局提供

桃園市青年事務局積極推動青年職涯發展，自2023年起已舉辦超過百場課程與體驗活動，累計帶領逾5000位青年參與職涯課程與職場體驗，探索未來方向。為響應樂天桃猿隊成功奪得2025年台灣大賽總冠軍實，青年局11月2日上午10時將在該局之青創指揮部，邀請樂天女孩啦啦隊琳妲以及業務企劃林軒睿副理，與大家分享在球團工作的職涯心得。

樂天女孩琳妲將分享成為啦啦隊員的心路歷程，訓練過程、團隊合作的重要性、比賽前的準備以及如何面對舞台上的壓力。圖：青年局提供

青年局表示，當天琳妲將分享成為啦啦隊員的心路歷程，訓練過程、團隊合作的重要性、比賽前的準備以及如何面對舞台上的壓力；林軒睿則要帶領青年學員了解職業球隊背後的多元產業與專業分工，深入探討球團的營運模式與各職涯角色的專業內涵。歡迎對球團工作有興趣的青年粉絲們，上午參加課程，下午串接遊行活動，帶上整日的熱力，一起響應。

此次響應樂天桃猿隊封王遊行活動，青年局建議，民眾上午10時可先到青創指揮部參加琳妲與林軒睿課程見面會，下午13時再到樂天桃園棒球場跟著封王遊行隊伍出發，途經中豐北路、中央西路、新生路、元化路（經SOGO銀河廣場）、延平路（經中壢仁海宮）接中華路往桃園方向、龍安街接大興西路、經國路接春日路、三民路（經桃園體育局與田徑場）、復興路（經慈護宮）往市府接縣府路，預計15時抵達市府廣場。抵達市府廣場後，樂天女孩將帶來精彩開場表演，並有市長張善政致詞等慶祝活動，樂天女孩韓援廉世彬也將於市府共襄盛舉，16時10分則有選手簽名會。

青年局補充，當日上午職涯課程，對象為設籍、就學或就業於桃園市、年齡30歲以下之青年優先錄取，全程免費，機會難得，歡迎踴躍線上報名參加。

青年局長侯佳齡表示，青年在面對職涯選擇時，往往會遇到許多價值的拉扯，青年局邀請不同領域的講者分享他們的職涯發展軌跡，希望透過講者的分享為青年帶來啟發，並對自己的選擇給予更多的自信。除了職涯相關課程外，青年局也持續開設職涯課程及職場體驗，可持續留意青年局臉書及官網最新活動。

青年局強調，該局將持續推動各式青年職涯政策，更多資訊請追蹤「桃園市政府青年事務局」、「桃園青創事」臉書，或加入「桃園市政府青創資源中心」LINE官方帳號。

