樂天女孩甜牽CEO路邊親吻！開豪車返愛巢 男方身分曝光

黃禹菡路邊親吻戀情曝光，男方身分是新創公司CEO。（圖／IG@0707yuhan）

啦啦隊女神黃禹菡同時效力於職棒「樂天女孩」及職排「桃氣女孩」，憑藉清新氣質和甜美笑容深受球迷喜愛，在IG上也累積3.8萬粉絲追蹤。不過，黃禹菡日前被發現早已名花有主，兩人的甜蜜互動全程被目擊，男方身分更起底是新創公司CEO。

根據《時報周刊CTWANT》報導，黃禹菡11月29日結束一日店長活動後，就獨自駕著名牌豪車離開現場，先是抵達新北一處社區住宅，後又帶著愛犬前往松山機場。沒想到她與愛犬下車後，下秒與一名身形高大的男子會合，且她一見到男方就露出燦爛笑容，兩人還擁抱一下親吻，相當甜蜜。

廣告 廣告

黃禹菡與男子路邊親吻疑戀情曝光。（圖／CTWANT）

後來男子接手駕駛，兩人陸續到公園遛狗、洗衣店送洗衣物，結束一連串日常行程才返回新北的住宅，過程中觀察行車路線和停靠動線，推測男子對當地環境相當熟悉。不過，兩人進入住宅後，只有看見黃禹菡出門去夜市採買食物，直到隔日凌晨1點多未再見到人車出入。

對此，與黃禹菡一同進出的男子身分也曝光，原來男子畢業於香港科技大學，2019年與友人共同設立數位服務公司，即使去（2024）年被日本上市公司收購，男子仍是公司的執行董事與海外業務負責人。至於黃禹菡與CEO的真實關係，女方所屬的桃園雲豹飛將啦啦隊「桃氣女孩」目前尚未做出回應。

更多中時新聞網報導

NBA》巴恩斯雙廿大三元 暴龍咬勇士

曹西平猝逝 乾兒子獲授權辦後事

年輕人染梅毒增1成 明起擴大免費快篩