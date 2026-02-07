樂天女孩登NBA秀台式應援！曝台美球場文化最大差別

〔記者林欣穎／台北報導〕樂天女孩繼在NBA奧克拉荷馬雷霆隊主場完成歷史性的首演後，日前再與雷霆女孩(Thunder Girls)與 O'City Crew Dance Teams 共同組成的雷霆隊官方啦啦隊「Thunder Entertainers」進行了一場「以舞會友」的交流，展現出台美兩地截然不同的應援文化，樂天女孩也是台灣首支與美式啦啦隊深度交流的隊伍。

樂天女孩引領現場大跳具節奏感且洗腦的台式應援曲，而Thunder Girls則分享了強調力量、爆發力與劇場感的美式舞風。雷霆女孩隊長Dominique表示，美式啦啦隊通常是表演一段約一分鐘、動作豐富且不重複的專業舞蹈，並著重於觀察觀眾的反應。

但台式應援非常強調「全場參與感」，透過約一分鐘且具備重複性的動作，主動邀請粉絲一起舞動，這對我們來說是非常新鮮且迷人的體驗。此外，當她們得知台灣職棒會為每一位球員量身打造專屬應援曲時，直呼這比NBA的助興短曲《Ditties》更加特別且精緻 。

O'City Crew Dance Teams隊長Alana也提到，非常喜歡台式應援中那種強大的互動感。她表示：「能學到新東西並大家聚在一起完成，真的非常享受。我很喜歡這種大家融入在一起的感覺！」同時她也興奮地表示，如果有機會能到台灣表演，將會是令人期待的行程 。

出席的樂天女孩曲曲、穆又甯、Kira、溫妮也表示：「能夠和Thunder Girls一起跳舞感覺非常奇妙。她們的舞蹈充滿力量，就算是同樣幾首流行 K-POP 歌曲，也會重新編舞，風格與我們在亞洲看到的版本截然不同，這次學習對我們來說是非常寶貴的經驗 。」

交流活動尾聲，雙方舉行了溫馨的球衣交換儀式，並在彼此的球衣上親筆簽名留念，象徵台美運動應援文化的深度鏈結 。樂天女孩們更準備了專屬的「應援毛巾」作為交換禮物，雷霆啦啦隊教練Cristhian Guzman 甚至數度驚呼：「太可愛了，我很喜歡！」

