樂天女孩禹菡熱戀CEO男友！「當街親吻全被拍」球團回應了

樂天女孩禹菡今（31）日被爆出當街親吻男友。（圖／翻攝自禹菡IG）





雙棲職棒啦啦隊「樂天女孩」與職排「桃氣女孩」的啦啦隊女神黃禹菡（禹菡），憑藉甜美外型深受粉絲喜愛，更曾獲得職棒啦啦隊徵選冠軍，豈料，今（31）日週刊爆料，禹菡與新創公司執行長男友在機場當眾親吻放閃，對此，樂天球團稍早也正式回應了。

根據《CTWANT》報導，禹菡在感情方面早已名花有主，男友身分更是新創公司CEO，先前禹菡駕車直奔松山機場接送男友，禹菡一見對方立刻露出燦爛笑容，兩人會合後當眾親吻，畫面十分甜蜜。

據悉，該名譚姓男子不僅個頭壯碩，事業成績也相當亮眼，畢業於香港科技大學的他，2019年與友人共同開設數位服務公司，去年被日本某上市公司收購，目前仍是該公司的執行董事與海外業務負責人。針對禹菡戀情一事，樂天球團稍早也回應表示：「球團不會干涉女孩私下的交友情況，僅會叮嚀務必恪守本分，謝謝。」



