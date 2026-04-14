樂天女孩穆又甯「左肩肌腱磨損」！敬業帶傷上場應援 崔荷潾暖當左手救援

樂天女孩穆又甯帶傷上陣，隊友崔荷潾主動成為她的「左手」。樂天桃猿提供

樂天女孩穆又甯（原名小紫）11日現身球場，帶著「背帶」仍堅持上場應援，畫面讓不少粉絲心疼。儘管有球迷問「為何不乾脆休息」的質疑聲音，她也對此作出回應；並謝謝樂天女孩們給予溫暖之外，隊友崔荷潾更主動成為她的「左手」，兩人合體應援的畫面，也成為這段帶傷時光中最動人的風景。

穆又甯說，在3月30日排練時就有微微疼痛，「那時候以為是太久沒跳球賽了，身體一般酸痛而已，沒想到3月31日回主場第一天有點痛到抬不起來，但原本不以為意，硬是把手抬起來跳應援，也因為賽況激烈，我也跳的很大力。」

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穆又甯週末連續兩天帶著吊繩上場。樂天桃猿提供

直到4月2日開車時，發現連方向盤都難以控制，穆又甯才驚覺不對勁，「家人帶我去看醫生，醫生照超音波才發現，左肩旋轉肌腱磨損發炎了。」醫師提醒，這傷是深層肌肉不容易好，所以要讓左手休息得三周不能動，才有機會康復，如果不好好休息就會一直復發。

即使醫生說需要休養，但穆又甯仍選擇完成既定班表，週末連續兩天帶著吊繩上場，同時隊友們的支持也成為她最大的後盾。崔荷潾主動提出當她的「左手」，幫忙完成舞蹈動作，兩人默契十足。穆又甯感動表示，「很可愛的是崔荷潾說當我的左手，沒想到我們很有默契！真的超可愛。」而同樣在養傷的熊霓，也特地傳訊關心，讓她在受傷期間依然被滿滿溫暖包圍。

崔荷潾暖心救援。樂天桃猿提供

不過，有球迷在社群上質疑她是否應該暫停演出？穆又甯解釋，「第一個是換不到班，女孩都有班或是有其他工作，再來是球團體諒我，所以讓我開場舞跟中場舞暫時休息。」她透露，下一次完整上場應援預計在12天後，這段時間將專心休養與復健，也會持續進行電療、熱敷與藥物治療，希望讓身體盡快回到最佳狀態。



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