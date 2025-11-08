樂天女孩穎樂送「實戰球衣」寵粉！ 河智媛穿大U領戲水照曝光

樂天女孩「RAKUTEN GIRLS 2026桌曆」一上架就掀起搶購熱潮，銷量榜上目前由人氣成員若潼穩居冠軍，緊追其後的則是穎樂與韓籍成員河智媛。為了回饋粉絲的熱情支持，女孩們紛紛推出特別福利！其中，穎樂特別準備美國行的「實戰球衣」、簽名桌曆及私藏拍立得，送給首位購買50本桌曆的鐵粉，誠意滿滿。

河智媛首度推出個人桌曆。（圖／樂天桃猿提供）

若潼近日在IG發文感謝粉絲們購買她的桌曆，喊話「謝謝陪我一起走過2025，也一起迎向2026的溫柔與期待吧！」穎樂則透樂「美國實戰球衣已送出！也好多人陸續獲得桌曆簽名拍立得了，剩下數量不多了要趕快喔，非常感謝大家的支持」。

若潼桌曆的銷量目前最高。（圖／樂天桃猿提供）

穎樂感謝粉絲們對她桌曆的支持。（圖／樂天桃猿提供）

這次的桌曆可說是樂天女孩們親手打造的心血結晶，從主題、風格到攝影師挑選都親自參與，只為展現最真實又獨特的自己，不同於球場上的熱血應援照，桌曆呈現出她們私底下的模樣，若潼展現氣質風、河智媛走清新可愛、穎樂則以性感亮麗風吸睛，每一本都散發出不同魅力，有清純可愛，也有性感火辣的風格，每一頁的美照還都能撕下當作明信片，值得收藏。

