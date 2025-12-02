樂天女孩笑笑出車禍 認了：邊化妝邊開車
[NOWnews今日新聞] 台啤雲豹職籃知名啦啦隊員「電豹女」笑笑，今年正式加入樂天桃猿啦啦隊，甜美外型深受許多粉絲喜愛，近日她在節目中自爆，曾因為趕通告邊開車邊化妝，結果不慎追撞前車，笑笑坦言當下腦袋一片空白，所幸對方人和車子都毫髮無傷。
笑笑因甜美外型及活潑個性深受許多粉絲喜愛，節目邀約不斷的她，近日在《姊妹亮起來》中自爆，某天因為太晚起床，再加上家住得比較遠，為了趕通告，於是邊化妝邊開車，剩下最後一個步驟準備畫眼線時，她沒注意到前方已經在塞車，一切車道就撞上前車。
邊化妝邊開車 笑笑愛車剛買三個月就出車禍
笑笑邊畫眼線邊切車道的危險行徑，連主持人嚴立婷都忍不住吐槽：「妳以為妳是SKY是不是？」笑笑則表示，自己第一次發生車禍，當下腦袋一片空白，不只整個人撞向方向盤，就連才剛買三個月的愛車，車頭也撞毀。
發生車禍後，她坦言當下很怕對方生氣，「一下車我就先90度鞠躬跟人家道歉」，對方則不計較，表示沒關係。不過，笑笑事後才驚覺自己沒有保保險，透露：「因為我的保險是，如果我撞到別人，人家的車子有事，我可以（用）保險賠人家的車，沒有保自己的。」最後自行吸收所有修車費用。
資料來源：姊妹亮起來YT
