樂天女孩筠熹、Kira現身渣打馬拉松幫加油 看跑者笑容好感動

筠熹、Kira頂著低溫為跑者加油打氣。（樂天桃猿提供）

樂天女孩筠熹、Kira昨（11日）清晨現身「2026渣打台北公益馬拉松」，為即將完賽的跑者加油打氣。筠熹表示，雖然天氣寒冷，但和實際上場奔跑的選手相比根本不算什麼，「我們有在終點站前替快完成的跑者做最後的加油打氣，看到跑者雖然很喘很累，但是雙手接過我們獎牌的時候那個笑容，讓我看了都覺得很感動。」

筠熹分享，學生時期相當喜歡大隊接力，但路跑和接力截然不同。她也直言非常佩服能完成馬拉松的跑者，「自從我開始工作後就不喜歡運動，平常應援跳舞運動量已經很夠，加上肋骨曾斷掉的身體狀況，也無法讓我參與這樣類型或是劇烈運動，像今天我們家女孩沈珈妤有參加馬拉松，她真的很棒。」

廣告 廣告

Kira則透露，平時並沒有跑步習慣，主要透過皮拉提斯維持身體狀態，冬天也會安排滑雪行程。對於一早就投入賽事的跑者，她也忍不住佩服地說，「雖然滑雪也要買早起床準備出門的，但今天起床準備化妝的時候天都還沒亮，覺得路跑都宣選手們能在冬天堅持下去好厲害。」

更多鏡週刊報導

籃籃被嫌「什麼事都不做」 筠熹是她死對頭

樂天女孩慘失200萬 誤信群組「大老師」遭詐

30公分瞬間不見！熊霓短髮迎新年 瘦身有成上圍消風