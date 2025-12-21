樂天女孩經中山站心慌慌Mika走路不敢玩手機

樂天女孩21日出席「CHEER UP」女孩快閃盛典，即便休賽期間，仍穿上招牌樂天球衣，與粉絲展開熱鬧又溫馨的近距離互動與簽名時光。21日活動首場由曲曲、禹菡、Mika率先登場，筠熹、穎樂、貝佳頤接力，壓軸則由若潼、KAHO、熊霓現身跟粉絲互動。女孩們昨也談及近日中山站發生的攻擊事件，眾人都相當心痛。

曲曲在事發當天剛好經過現場，事後看到新聞仍心有餘悸，「隔天早上也有搭捷運，有點想哭，刻意繞開事發地」。禹菡則是在家中第一時間看到消息，立刻將新聞轉傳給沈珈妤，「因為她平常很常去中山站，希望他可小心。」

Mika當天結束內湖工作返程時，特別提醒自己提高警覺，「平常走路很常滑手機，當天把手機放在口袋，很認真地搭捷運，注意四周狀況。」筠熹則是會下意識把包包緊緊夾在腋下，「我在觀察身邊的人，有一對情侶也默默在看我，但我也很怕她覺得我很奇怪。」

穎樂較少搭捷運，她坦言這幾天開始特別留意路人手上拿著什麼，略帶緊張地說：「這個世界真可怕。」貝佳頤偶爾會去中山站，也刻意少滑手機，「以前習慣走很慢，看看周遭的人在幹嘛，但今天搭高鐵就走超快」。