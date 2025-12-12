樂天女孩罕見動怒！酸民咒爸媽「面相活不久」 熊霓霸氣回嗆這句

娛樂中心／程正邦報導

「樂天女孩」成員熊霓長相甜美、身材火辣，是隊內人氣王。（圖／翻攝自IG @michelle02_14）

啦啦隊甜心分享家庭日常 幸福合照引來惡毒留言

中華職棒樂天桃猿啦啦隊「樂天女孩」成員熊霓，憑藉甜美臉蛋與火辣身材，一直是隊內的人氣王，近期更積極跨足綜藝領域，話題性十足。然而，這位在螢光幕前形象活潑開朗的甜心，近日卻罕見地在社群媒體上公開開罵，原因是一名酸民的惡毒留言，徹底觸怒了她的底線。

熊霓向來樂於透過社群平台分享家庭日常生活，她的父母也經常大方入鏡，展現親密無間的家庭關係。就在昨日（11日），熊霓的父親在Threads上傳了一張一家三口共進晚餐的合照。照片中，熊霓一家人面對鏡頭露出溫馨的微笑，熊霓爸更幸福地發文：「寶貝女兒招待燒肉晚餐，很好吃」，洋溢著濃厚的親情。

樂天女孩成員熊霓公開網友惡毒留言，霸氣回嗆。（圖／翻攝自熊霓臉書）

詛咒父母「活不久」 熊霓氣炸截圖反擊

這張充滿愛的家庭合照，引來了多數網友的羨慕與祝福，紛紛稱讚熊霓孝順、一家人氛圍溫馨。不料，在眾多正面回應中，卻驚現一則充滿惡意的酸民留言，竟詛咒熊霓的父母：「父母面相感覺活不久」。這則缺乏口德的言論讓其他網友看了都感到震驚與憤怒，紛紛留言譴責該酸民的行為。

這則惡毒的留言很快被熊霓本人發現。她難掩怒火，隨即截圖並發布在她的Instagram限時動態上，公開向該名網友開罵。熊霓憤慨地寫道：「世界上有你這種人真的很可悲欸」，怒火未消的她隨後又補了一句：「看到這種直接火大…要多可悲？」

熊霓曾抓包球迷輕浮偷看底裙，氣炸轟「什麼心態？」（圖／翻攝自熊霓Thread）

熊霓作為啦啦隊成員，鮮少在公開場合展現如此憤怒的情緒，但面對家人被惡意詛咒，她坦言已經忍無可忍。雖然該名酸民隨後已將留言刪除，但由於發言太過惡毒，早已被許多網友截圖備份，並引發社群一片撻伐。

