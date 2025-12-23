樂天女孩芷軒傳未獲續約！發文證實了「我已經失業」心聲曝光

傳出未獲續約的樂天女孩芷軒，發文證實已經失業。（圖／IG@zhixuan0803）

中華職棒樂天桃猿啦啦隊樂天女孩Rakuten Girls，今（23日）再度傳出3名成員未獲得續約，確定明年無緣球場，震驚無數球迷與粉絲。其中，被點名的女孩芷軒，竟發文證實此事，強調自己已經失業，再度掀起熱議。

擁有饒舌夢想、熱愛饒舌音樂的芷軒，近年來除了啦啦隊的身分外，也多次在各大活動、節目中以歌手的身分「ZX」演出，驚人的快嘴功力與清鮮顯明的音樂節奏，與她外型可愛嬌小的風格，呈現驚人對比，總是讓人瞠目結舌。

未獲續約的消息傳開不久，芷軒竟在個人Threads上發文證實已經失業，不忘在影片強調，已經畢業、失業的消息。不過，她也決定將自己人形看板的拍賣所得3000元，全數捐給慈善動物機構，並感謝粉絲一路以來的支持。

「雖然3000不是什麼很多的錢，再加上我失業了，沒關係，還是希望 可以多幫到一些小動物，大家生活允許的話，也可以多幫忙小動物或弱勢群體，我覺得保持善良，宇宙會幫助你的，希望宇宙也可以幫我。」

據《CTWANT》報導，未獲續約的樂天女孩，包含芷軒、陳伊以及丘薆，若再加上今年離開的嘎琳、Dora以及，傳聞明年不在的河智媛、禹洙漢，共一口氣走掉7人。消息也讓球迷有些心痛與錯愕，認為這不像是一支才剛拿下中職總冠軍的隊伍。對此，球團態度與先前一樣，「女孩們的明年度合約目前在確認階段，實際結果將於明年球季開始前公布。」

