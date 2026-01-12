樂天女孩跑馬拉松變見面會！筠熹、Kira曝難忘畫面 許願新年二連霸

筠熹、Kira在馬拉松終點線發放獎牌。（圖／樂天桃猿提供）





樂天女孩筠熹、Kira 11 日清晨現身「2026渣打台北公益馬拉松」，在低溫的清晨中為即將完賽的跑者加油打氣。筠熹表示，雖然天氣寒冷，但和實際上場奔跑的選手相比根本不算什麼，「我們有在終點站前替快完成的跑者做最後的加油打氣，看到跑者雖然很喘很累，但是雙手接過我們獎牌的時候那個笑容，讓我看了都覺得很感動。」



此次「2026渣打台北公益馬拉松」，樂天女孩在終點站親手頒發完成獎牌，為跑者注入最後一股力量，成為現場備受矚目的亮點。聊到自己的跑步經驗，筠熹分享，學生時期相當喜歡大隊接力，但路跑和接力截然不同。她也直言非常佩服能完成馬拉松的跑者，「自從我開始工作後就不喜歡運動，平常應援跳舞運動量已經很夠，加上肋骨曾斷掉的身體狀況，也無法讓我參與這樣類型或是劇烈運動，像今天我們家女孩沈珈妤有參加馬拉松，她真的很棒。」

Kira 則透露，平時並沒有跑步習慣，主要透過皮拉提斯維持身體狀態，冬天也會安排滑雪行程。對於一早就投入賽事的跑者，她也忍不住佩服地說，「雖然滑雪也要買早起床準備出門的，但今天起床準備化妝的時候天都還沒亮，覺得路跑都宣選手們能在冬天堅持下去好厲害。」



在頒發獎牌的過程中，也發生不少令人印象深刻的畫面。筠熹回憶，「在我發放獎牌的時候，跑著會給我看他們受傷的地方，可能是腳可能是手等等的，他們臉上沒有痛苦的表情，因為那是他們完成的榮耀，看了覺得心疼，但同時也很替他們開心。」她也笑說，現場還遇到認出她們的跑者，「有拍照的還有握手的，突然間在發放獎牌的時候變成一個小型見面會。」Kira 則分享，有跑者邊跑邊開心揮手，結果不小心跌倒，「讓我覺得很心疼，但他馬上接爬起來繼續向前了，好險沒有受傷。」



對於2026 新年新希望，筠熹表示，「很謝謝有粉絲說我是樂天女孩的隊魂了，聽到很驚喜也很開心，去年我們風波真的很多，我也很貪心的希望整個樂天越來越好。」Kira 則充滿鬥志地說，「今年我的目標是可以在球場展現更多魅力吸引新朋友認識我，去年最難忘的當然是我們在洲際奪冠拋下彩帶，希望今年樂天二連霸。」



