樂天女孩近距離寵粉！談北車無差別攻擊心痛發聲：心有餘悸

Mika（左起）、曲曲、禹菡21日出席活動跟粉絲相見歡。（CHEER UP提供）

樂天女孩21日出席《CHEER UP》女孩快閃盛典，即便休賽期間，仍穿上招牌樂天球衣，與粉絲展開熱鬧又溫馨的近距離互動與簽名時光。21日活動分三個梯次進行，首場由曲曲、禹菡、Mika率先登場，第二場為筠熹、穎樂、貝佳頤，壓軸則由若潼、KAHO、熊霓接力亮相，現場氣氛一路升溫。恰逢冬至，聊到是否會吃湯圓時，穎樂、貝佳頤不約而同直呼：「超愛吃湯圓！」甜蜜回應也讓粉絲直呼可愛。

活動之餘，女孩們也談及近日中山站發生的攻擊事件。曲曲透露，當天剛好經過現場，事後看到新聞仍心有餘悸，「隔天早上也有搭捷運，有點想哭，刻意繞開事發地。」禹菡則是在家中第一時間看到消息，立刻將新聞轉傳給沈珈妤，「因為她平常很常去中山站，希望他可小心。」

貝佳頤、筠熹、穎樂一同亮相。（CHEER UP提供）

Mika分享，當天結束內湖工作返程時，特別提醒自己提高警覺，「平常走路很常滑手機，當天把手機放在口袋，很認真地搭捷運，注意四周狀況。」曲曲也補充，「看到捷運上有保全、警察在巡邏，看到很安心。」筠熹則笑說，自己下意識把包包緊緊夾在腋下，「我在觀察身邊的人，有一對情侶也默默在看我，但我也很怕她覺得我很奇怪。」

穎樂坦言，平時較少搭捷運，這幾天開始特別留意路人手上拿著什麼，略帶緊張地說：「這個世界真可怕。」貝佳頤偶爾會去中山站，也刻意調整日常習慣，「少滑手機，以前習慣走很慢，看看周遭的人在幹麻，但今天搭高鐵就走超快。」

話題回到溫暖的節日氛圍，聊起即將到來的聖誕節，禹菡秒回「打麻將」，並透露會開直播陪伴粉絲；曲曲則笑說：「各大節日都在工作，比較踏實的感覺。」筠熹期待在琳妲新家舉辦交換禮物派對，貝佳頤則計畫與高中同學在家小聚。

《CHEER UP》女孩活動邁入第二天，集結9位樂天女孩與粉絲同樂。穎樂得知有粉絲提前兩個多小時到場，感性表示：「今天很冷，謝謝大家來跟我們一起玩。」貝佳頤也補充，「今天除了是冬至，也是天赦日。要盡量吃素，要多做善事，不能講髒話，不能跟別人吵架。」並且筠熹也貼心提醒：「大家出門要多多注意安全喔！」

