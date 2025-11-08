樂天女孩送粉絲「實戰球衣」！周邊掀搶購潮 「她」穩坐冠軍

〔記者林欣穎／台北報導〕樂天女孩「RAKUTEN GIRLS 2026桌曆」一上架就掀起搶購熱潮，今年更有全新亮點，除了本土女孩，「三本柱」韓籍成員首度推出個人桌曆，讓粉絲一次珍藏女孩們的多重魅力。

預購開賣不到10天，銷量榜上目前由人氣成員若潼穩居冠軍，緊追其後的則是穎樂與韓籍成員河智媛。女孩們也為感謝粉絲支持，祭出「特別福利」。

穎樂特別準備美國行的「實戰球衣」、簽名桌曆及私藏拍立得，送給首位購買50本桌曆的鐵粉，誠意滿滿。若潼也透過桌曆向粉絲喊話：「謝謝陪我一起走過2025，也一起迎向2026的溫柔與期待吧！」

今年的桌曆可說是女孩們親手打造的心血結晶，從主題、風格到攝影師挑選都親自參與，只為展現最真實又獨特的自己。預購只到11月12日截止。

