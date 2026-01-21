樂天女孩送走5成員！陳伊錯愕發聲：不支持銷量衡量價值

陳伊確定離開樂天女孩。（圖／翻攝自陳伊臉書）





職棒樂天桃猿啦啦隊「樂天女孩」昨（20）日在官方社群一連宣布5位女孩即將離隊，包括陳伊、嘎琳、芷軒、小葳葳、丘薆都在此次名單中，消息曝光後，不少粉絲深感不捨，陳伊也於今（21）日在社群平台發聲。

陳伊稍早在臉書發文感謝球迷支持，「每次在球場看見大家都覺得很開心！我會一直記得大家在唱桃猿男兒的那感人時刻」，她也坦言，接到離開樂天的消息時，心情跟大家一樣錯愕，「但我還是會在其他地方繼續跟大家見面，我也會繼續努力加油 ！伊伊不捨 但還是要捨得的！」

樂天女孩掰了5名成員。（圖／翻攝自樂天女孩臉書）

陳伊自2021年加入樂天女孩，是隊上創始成員之一，如今遭到團隊釋出，她也致歉表示，「對不起，我沒能繼續跟大家走到最後，雖然我不支持以銷量來衡量一個人的價值，但也謝謝大家大力支持我的周邊桌曆！」並告白粉絲：「我愛你們，謝謝大家，我還是一樣那個熱愛棒球 熱愛運動的陳伊」。

事實上，除了陳伊以外，嘎琳、芷軒、小葳葳、丘薆也都即將離開樂天女孩，嘎琳自2022年加入，是團隊中的元老成員，不過先前她遭爆料私會富商，感情生活屢受關注，讓她對娛樂圈深感失望，最後自行宣布退隊，而小葳葳則是捲入富商小三爭議重創形象，許久未現身球場應援，如今未被續約也在球迷的意料之內。



