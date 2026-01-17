樂天女孩韓援有望＋1！金世星通過徵選了 首吐來台4個月強大心境

金世星通過樂天女孩首輪徵選，有望靠自身努力成為職棒啦啦隊一員。（圖／IG@111khz）

來自韓國的正妹啦啦隊金世星，天生自帶可愛靈氣，還具備4種語言天賦，才來台4個月就受到大量球迷歡迎。今（17日）她再度報告好消息，成功通過職棒樂天桃猿專屬啦啦隊「樂天女孩」的首輪徵選，有望實現棒、籃、排三棲目標，而她也親談這段期間以來的真實心聲。

金世星在社群開心發文分享喜訊，原來她前陣子報名樂天女孩的年度徵選，在今天早上收到通過的信件通知。她坦承，或許會有人質疑她，「因為是韓國啦啦隊出身，所以本來就會上吧？」不忍回擊「那我一開始其實也沒有特別參加試鏡的理由了」

金世星堅定地說，「就像一直以來一樣，我會繼續在自己的位置上努力，希望能拿出讓大家期待、也讓自己不後悔的好成績。」希望未來的自己，不再只是「需要翻譯的韓國啦啦」，而是能夠用自身力量，好好完成每場試鏡和挑戰。

貼文曝光後，隨即吸引大批網友力挺「你最棒了！」、「世星的努力我們都有看到」、「恭喜世星！很期待在棒球場看到你」、「我一個大男生都掉淚了！請繼續努力，我會一直支持你！」、「期待在桃猿球場跟妳一起應猿」、「棒球、籃球、排球三棲美少女金世星」。

現年25歲的金世星，自2020年開始成為韓國啦啦隊，曾為韓華鷹、水源KT音速彈、安山OK金融集團超人等各項運動領域應援，資歷相當豐富。直到2024年決心來台發展，在好友Judy的幫助下，先後台灣職籃桃園領航猿啦啦隊Pilots Crew、台灣職排臺北伊斯特Tokki Cutie的一員。

其中，Pilots Crew更是金世星努力通過徵選得來的成果，成功與金海莉、金娜妍、金裕娜組成夢幻的「四大金釵」。目前，金世星隸屬Judy的「OM Just Cheerleader」公司旗下藝人，與朴恩惠、李素泳一同在台灣奮鬥。如今有望跨足職棒，通過最後徵選成為樂天女孩啦啦隊成員，一舉一動備受關注。

