樂天女孩首位「棒籃排三棲」成員！穎樂曝新年計畫 暖心喊話粉絲
樂天女孩寫下里程碑，穎樂近日公布新動向，成為隊內首位橫跨棒球、排球與籃球的「三棲」應援代表，話題迅速引發關注。談及心情，她興奮透露心情：「很開心，也很期待！」她說雖然有粉絲擔心她會不會太累，「只要粉絲都願意進場來看我就會很開心，你們的應援是我最大的動力，希望大家可以多多來球場找我一起把現場氣氛吵到最熱，為球員應援！」
穎樂完成三棲應援 認自己是「後天努力型」
除了身為樂天女孩的一員，穎樂今年也加入排球啦啦隊桃氣女孩，日前更宣布跨足籃球舞台，化身洋基女孩，正式完成「三棲」應援拼圖。面對不同球類賽事的節奏與氛圍轉換，她坦率分享自己的成長歷程，並非一開始就得心應手，而是一步一腳印累積而來。
穎樂透露，自己並非天才型舞者，「我屬於後天努力型，是因為加入啦啦隊才開始學跳舞，本身沒有舞蹈底子，所以在家都很認真練習，並且訓練自己的舞蹈基礎。」正因如此，她更加珍惜每一次站上場邊應援的機會，也用實際行動證明，熱情與努力同樣能走出屬於自己的舞台。
累了就找粉絲充電 穎樂迎接新一年新挑戰
對於粉絲擔心她是否「過勞」？穎樂笑說，很累的時候，喜歡透過直播和粉絲們聊天，「收收大家的小禮物，帶給我滿大的動力！」另外，當練舞完全身痠痛時，她空檔也喜歡去按摩讓肌肉放鬆舒展。對於即將到來的新年，穎樂說，「希望大家可以看到更好的我，也希望健健康康、快快樂樂地陪著粉絲走過更多球季，一起留下很多美好的回憶。」並且呼籲粉絲：「希望大家都能平安、開心，我們在球場繼續相見！」
更多鏡報報導
張文雙親下跪道歉 白冰冰不捨發聲「不需背負罵名」！憶白曉燕堅持廢死
康康浴室重摔頭破血流！躺20秒才爬起 「帶傷硬撐工作」不去醫院
王ADEN校園演唱翻車「跨年場全泡湯」！康康說話了 認本來不知道是誰
其他人也在看
夏宇禾被「富三代人夫街邊討吻」 首發聲道歉：喝酒造成的錯誤
Gino前女友夏宇禾日前被拍到很李聖傑摟摟抱抱，立刻被對方撇清關係，24日又被拍到和富三代人夫在大馬路邊接吻。富三代的社群滿滿都是家庭合照，她跟對方有互相追蹤，因此不可能不知道對方有家庭，在新聞爆出後，她發限動道歉。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 3 小時前 ・ 84
電燈泡變男主3／女星交往人夫產下兩子 爸爸痛斥「不要臉」
沈玉琳的前女友鄒佩真2021年被曝光未婚生子，且兩個孩子的父親是有婦之夫，她同時當了小三和未婚媽媽，引發爭議。她在受訪時透露當年在分手療傷時遇到孩子的爸爸，在她最脆弱時得到安慰，後來才發現男友竟然是有夫之夫，男子隨後也承諾她會離婚，但卻始終沒做到，不料這時佩...CTWANT ・ 12 小時前 ・ 59
炎亞綸認交往阿本9年「藏得很辛苦」！昔大吵砸電視見血 分手原因曝光
男星炎亞綸過去曾和《棒棒堂》阿本（翁瑞迪）傳出緋聞，但雙方並未正面回應。近日炎亞綸接受薔薔主持的podcast節目《薔栗膠》訪問，大方吐露曾和阿本交往9年，因「少了繼續往下走的理由」分手，但仍維持友好關係。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 137
金宇彬、申敏兒讓人們再次相信愛情！世紀婚禮「伴手禮」細節曝光，申敏兒披「婚紗界愛馬仕」美哭全網！
新娘造型：Elie Saab 百萬婚紗展現「新娘教科書」氣質身為時尚寵兒的申敏兒，婚禮造型果然不負眾望。她選擇了素有「婚紗界愛馬仕」之稱的 Elie Saab 2026 春季系列。這襲桃心領設計的全手工白紗，布滿了精緻的立體花卉與蕾絲刺繡，優雅地勾勒出她的曼妙身姿。珠寶方面則大膽...styletc ・ 1 天前 ・ 4
金宇彬、申敏兒大婚，高級伴手禮曝光！有一種愛情叫作金宇彬與申敏兒，全球網友感動直呼：「終於等到這一刻」
婚禮現場宛如電影片場的奢華浪漫婚禮選在首爾新羅飯店最頂級的Dynasty Hall舉行，現場布置以純白鮮花牆與璀璨水晶吊燈為核心，營造出既典雅又夢幻的氛圍。照片中，兩人攜手走過鋪滿花瓣的紅毯，金宇彬緊緊牽著申敏兒的手，眼裡滿是溫柔與寵溺。在豪華吊燈與親友的簇擁下，整...styletc ・ 2 天前 ・ 10
翁倩玉「片場被打」噴血送醫！安心亞嚇喊：演藝圈最後一天
翁倩玉「片場被打」噴血送醫！安心亞嚇喊：演藝圈最後一天EBC東森娛樂 ・ 2 天前 ・ 59
談1219事件遭炎上！狄鶯反擊「不想造口業」 曝孫安佐出國還穩交中
捷運台北車站、中山站19日發生恐怖的隨機殺人事件，造成4死11傷悲劇，其中也包含墜樓身亡的張姓凶嫌，目前警方正持續調查，希望能拼湊出更完整的案情。藝人狄鶯前（22）日po文，感嘆「台灣到底怎麼了」，她也認為，千錯萬錯都是都是政治人物的錯，做奸犯科的人竟然沒有死刑。而此言論反而讓兒子孫安佐過去爭議事件再被挖出，她昨（23）日回應網友表示，「都攻擊8年了，我不想造口業」，並透露兒子跟上班族女友穩定交往，而兒子目前正在國外旅遊中。鏡週刊Mirror Media ・ 4 小時前 ・ 16
世紀婚禮曝光！申敏兒「LV頂級珠寶」甜勾金宇彬「天價場地」內幕曝
申敏兒婚禮當天選戴路易威登「Galaxie」頂級珠寶系列白K金鑽石項鍊，搭配「LV Diamonds」鑽石系列耳環，整體造型優雅又不失華麗，成為她婚禮上的一大亮點。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4
證實罹血癌半年！58歲沈玉琳今慶生露臉曬「暴瘦近照」：快要見面了
主持人沈玉琳今年7月突然感到身體不舒服，緊急送往醫院檢查，後確診罹患血癌全面停工，積極治療中。今（24日）適逢他的生日，一早他就曬出與老婆芽芽的甜蜜慶生照同時分享近況：「謝謝你們的生日祝福，治療非常的順利，快要可以見面了。」蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 17
為陳偉霆懷孕停工不後悔！超模何穗產後霸氣登封 「不做超人媽媽」引共鳴
中國超模何穗產後首登時尚封面，登上中國《時尚芭莎》2026新年1月號封面人物，化身女騎士霸氣回歸！訪問中，她也提及與夯劇《許我耀眼》再翻紅的香港男神陳偉霆共組家庭，以及為人母後的心態轉變。鏡報 ・ 10 小時前 ・ 4
辛龍放鳥公益演出鬧風波！吳宗憲失控暴怒：難道所有人都要求他？
辛龍近日宣布復出並計畫發片，引發外界關注。據悉，辛龍近期已簽約新經紀公司、重新投入音樂創作，他雖與前老闆吳宗憲已結束合作，但雙方關係並未生變，2人私下仍保持聯絡，也不排斥未來同台合作。鏡報 ・ 9 小時前 ・ 18
林襄被爆冷凍、人氣雪崩 經紀人莉奈不忍回應了
近來隨著啦啦隊市場版圖變化，外界盛傳啦啦隊女神林襄工作量銳減、與經紀人鬧僵等傳聞。經紀人莉奈正式發聲回應，強調公司與藝人始終穩健前行，外界所謂「冷凍」、「失勢」並非事實。莉奈表示，從去年底起確實出現不少紛擾，但公司與李芷霖、林襄在每一項工作上依舊全力以赴，也持續獲得品牌主肯定。莉奈表示在韓流啦啦隊成自由時報 ・ 1 天前 ・ 32
夏宇禾緊貼富三代人夫！過往戀情「排開全是男神」遭求30萬包養
女星夏宇禾今（24日）遭週刊直擊參加酒局後，與一名富三代身分的已婚男子互動親密，不僅靠在對方懷中，還有擁抱、親吻等舉動，感情動向再度引發關注。桃花不斷的她，過去接受訪時曾透露，遇到怪粉絲求30萬包養，讓她嚇傻。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 12
頒獎禮服遭潑墨？趙露思認有狀況：每次出來就有人心裡難受
頒獎禮服遭潑墨？趙露思認有狀況：每次出來就有人心裡難受EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 12
林襄爆與莉奈鬧僵「收入縮水數百萬」 經紀公司回應了
本刊獨家揭露林襄與經紀人莉奈因為帳目問題鬧僵，導致她有行無市，新聞曝光後經紀公司也回應表示「本著好聚好散的前提」，公司不表態是要給藝人留下安穩的下一步，雖與林襄關係不變，但聲明文中也首次提及禾羽解約，雙方的確有些爭執。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 11
應曉薇痛哭答辯：士可殺不可辱 要求法官動用虎頭鍘開鍘檢察官
台北地院審理京華城容積率等弊案，今天上午輪到台北市議員應曉薇答辯，應曉薇激動痛陳近50分鐘，她說士可殺不可辱，京華城案她只是在做議員轉達民眾陳情的工作，沒有收賄，她誓死悍衛自己的尊嚴，她也將矛頭指向偵查檢察官林俊言，要求法官效法包青天，動用虎頭鍘斬奸鋤惡，開鍘林俊言。自由時報 ・ 6 小時前 ・ 15
蕭淑慎復刻「20年前爆乳戰袍」！東西半球全放送 49歲身材震撼全網
蕭淑慎過去3度染毒淡出演藝圈，近年正式復出並與小15歲的梁軒安結婚，2020年罹患十二指腸癌，隨後更轉移至肝臟，真實人生歷程宛如戲劇般起伏。曾以「金鐘爆乳」一戰成名的她，近日復刻當年激辣紅毯戰袍，只見現年49歲的她臉蛋、身材保養得宜，大方放送東西半球，震撼大批網友。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 20
半個演藝圈都來了！金宇彬、申敏兒婚禮星光爆棚 李炳憲、金泰梨、BTS的V也到場
韓流明星情侶檔金宇彬、申敏兒今（20日）晚在首爾新羅酒店大婚，正式升格夫妻。兩人的婚宴眾星雲集，除了擔綱婚禮主持人的李光洙，以及好友D.O.都敬秀，特地從2025 Melon Music Awards（MMA，甜瓜音樂獎）典禮空檔趕來，就連BTS（防彈少年團）成員V都現身祝賀，賓客陣容媲美頒獎典禮。鏡報 ・ 3 天前 ・ 9
林襄爆遭冷凍公司回應了！ 抖出禾羽解約秘辛：不澄清是留一個善良
啦啦隊女神林襄最近傳出，因為帳務問題，與經紀人鬧僵，形同冷凍。對於傳言，林襄經紀公司回應，坦言去年底確實「紛紛擾擾」的發生了一些事，但林襄在品牌代言續約的成績仍是亮眼。同時提及旗下女孩禾羽解約一事，否認外界輿論：「不澄清是留一個善良，但一而再再而三的被刺，或許這次是該好好的說明了。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 24
五月天阿信跌落舞台濺血！F3演唱會爆驚險插曲 相信音樂親曝傷勢
五月天阿信促成天團「F4」合體，19日起與言承旭、周渝民、吳建豪於上海梅賽德斯-奔馳文化中心，一連舉辦4場「F✦FOREVER恆星之城」演唱會。今（22）日迎來最終場，卻爆發驚險插曲，4人演唱歌曲〈派對動物〉時，阿信意外踩空跌落約2公尺高舞台，嚇壞全場歌迷。對此，相信音樂也回應了。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 19