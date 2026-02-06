樂天女孩首登NBA雷霆主場！FOX專訪大秀台式應援魅力

樂天女孩登上NBA雷霆主場演出。（圖／樂天桃猿提供）





中職啦啦隊樂天女孩受NBA奧克拉荷馬雷霆隊 (Oklahoma City Thunder, OKC) 與奧克拉荷馬市亞洲區文化協會（Asian District Cultural Association, ADCA-Oklahoma City）邀請，於當地時間2月4日晚間進軍雷霆隊主場 Paycom Center，參加「Hoops of Fortune」農曆新年主題活動以及奧克拉荷馬亞裔籃球協會表演賽(Oklahoma Asian Basketball Association)，並獻上歷史性的精彩演出。這不僅是台灣職業棒球啦啦隊首度站上NBA殿堂表演，更成功完成了一場精采的運動與文化交流。

為了替這場歷史性的活動預熱，樂天女孩在活動前一天特別接受了美國FOX25電視台的專訪。在節目中，女孩們與ADCA會長Steve Le一同分享了此次交流的興奮心情與文化意義，並現場表演了樂天桃猿隊的經典應援舞蹈，活力四射的表現讓主持人Matt Stafford讚不絕口，甚至主動下場與女孩們共舞。其獨特的魅力已然透過鏡頭，在奧克拉荷馬市掀起一股來自台灣的「樂天旋風」，成功將台灣特有的職棒加油文化推向美國媒體。

本次活動由奧克拉荷馬市的亞洲區文化協會與雷霆隊官共同促成。Hoops of Fortune活動當晚，樂天女孩以充滿活力的舞蹈為比賽進行了開場表演，並在中場休息時間再度登場，以整齊劃一、充滿感染力的舞步，瞬間點燃全場氣氛。她們更與雷霆隊的吉祥物「Rumble the Bison」在場邊全程互動，帶來不間斷的舞蹈應援，將台灣獨有的熱情與加油方式，直接傳遞給現場近三千名觀眾，獲得滿堂喝采。

此行樂天桃猿的代表簡中翔表示:「很榮幸將樂天女孩隊帶到本次活動，此次能夠受到雷霆隊的官方邀請，機會相當難得。在接近農曆新年之際，我們希望成為連結亞洲文化的橋樑。」樂天女孩隊長曲曲感性的說：「能夠代表台灣職棒啦啦隊站在 NBA 的場館上，這對我們來說是無上的榮耀，我們想讓世界看到台灣應援的熱情！」



