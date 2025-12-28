樂天女孩一刀剪15年長髮 「整頭爆改」畫面曝光！

娛樂中心／江姿儀報導



啦啦隊女神熊霓擁有亮麗外貌、火辣身材，憑藉陽光形象與親切個性深受粉絲喜愛。她經常在個人社群放送粉絲福利，連發美照迷倒大批網友，IG追蹤人數超過18.9萬。過去她留著一頭紅色長捲髮，以甜酷性感的形象深植人心，不過今（28日）晚間她公開一段剪髮紀錄影片，宣布告別長髮，改以短髮示人，曝光新髮型。





樂天女孩熊霓一刀剪去「15年長髮」！新髮型「整頭爆改」驚豔網：美麗暴擊

樂天女孩熊霓告別紅色長捲髮，睽違15年再次剪短髮。（圖／翻攝自熊霓IG）

今（28日）熊霓在IG發文表示，「終於鼓起勇氣做一件一直想做很久的事情，睽違15年再次剪短髮」，曬出剪髮影片，在鏡頭前親手剪下留了15年的長髮，剪了肩上俏麗短髮。她還換上貼身針織洋裝，興奮轉圈甩髮，向大家展示自己的新髮型。她還感性寫下「22歲的我，選擇不再猶豫，剪掉的是長髮，留下的是勇氣」，「很喜歡現在的自己，也很期待接下來的每一步」。

樂天女孩熊霓在鏡頭前親手剪下留了15年的長髮，換成肩上俏麗短髮。（圖／翻攝自熊霓IG）

樂天女孩熊霓在鏡頭前親手剪下留了15年的長髮，換成肩上俏麗短髮。（圖／翻攝自熊霓IG）

新髮型亮相，吸引大批粉絲朝聖，留言盛讚「哇塞！好不一樣喔」、「好看耶」、「美麗暴擊」、「長髮，短髮我都愛」、「這短髮～真是超適合現在的妳啊！超亮麗～」、「怎麼辦，變的更好看了欸」、「喜歡」、「好適合妳」、「短髮比長髮好看！！！！超適合的啦OMG」。













