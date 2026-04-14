「樂天女孩」孟潔爆被求婚！對象是《模王大道》男星 2歲姐弟戀修成正果

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

傳出馮晨軒向孟潔求婚成功。（圖／翻攝臉書／孟潔、馮晨軒）

「樂天女孩」成員孟潔與自《超級模王大道》出道的歌手馮晨軒（餅乾）傳出戀情持續升溫，近期更傳出男方已在杜拜求婚成功，消息在演藝圈內流傳，引發關注。

據《鏡週刊》報導，兩人交往至少半年，感情穩定發展。早在去年11月中旬，雙方即被拍到私下約會，互動親密，戀情因此曝光。當時經紀公司對外僅回應「藝人正常交友不干涉」，未正面證實關係，但外界普遍認為兩人已進入交往階段。

傳出孟潔在杜拜被求婚成功。（圖／翻攝臉書／孟潔）

最新消息指出，馮晨軒於農曆年後低調規劃海外行程，帶孟潔前往杜拜旅遊，並在當地安排求婚橋段。整體過程保持低調，但相關訊息已在圈內傳開，親友多給予祝福。不過，雙方目前尚未對外正式回應婚訊。

廣告 廣告

現年35歲的孟潔，活躍於職棒與職籃應援舞台，工作行程繁忙，感情生活亦屢受關注。她過去曾與前經紀人史丹利交往，該段戀情於2024年結束。恢復單身後，一度捲入與富商相關的傳聞，她本人曾出面否認，澄清未介入他人關係。

去年底，孟潔再度被拍到與男性友人約會，對象即為馮晨軒。兩人年齡相差2歲，對於這段關係相對低調，無論公開場合或社群平台皆未過度曝光，被外界解讀為刻意保護戀情。

另一方面，馮晨軒過去受訪曾提及，理想伴侶傾向生活穩定、個性單純者。據了解，孟潔性格內向，生活圈相對單純，與其期待相符。此次杜拜行程中，男方特別規劃求婚橋段，盼為兩人關係留下重要紀錄。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

婚後才知不是唯一！男子橫跨3地娶4妻 婚姻漏洞引爆爭議

日偶像女團辦活動「0人到場」！成員低頭忍淚 淒涼畫面曝光

獨家直擊／江宏傑信義區「約會」小11歲女伴2小時 親密互動真相曝光