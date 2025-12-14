樂天女孩「穿超少」攻頂拍照！沈珈妤「冷到發抖」照喊：超值得

樂天女孩現身《2025 駁二動漫祭同人誌創作展》。樂天桃猿提供

樂天女孩Kira、沈珈妤、芷軒13日南下高雄，現身《2025 駁二動漫祭同人誌創作展》，即使身處休賽季，三人換上樂天制服，帶來熟悉又充滿活力的應援舞蹈。談到首次在動漫祭舞台拿起麥克風帶動應援，Kira 坦言心情既緊張又新鮮。尤其當台下有觀眾 Cosplay 成「鯉魚王」上台一起跳舞，舞台上下瞬間融為一體，現場嗨度直線上升。

沈珈妤聖誕節去爬山。樂天桃猿提供

對於本身就熱愛動漫文化的沈珈妤來說，這次活動可說是來到「熟悉的主場」，但她也笑說，一開始仍有些生疏，因為現場觀眾多半較少接觸棒球應援文化，「進到應援環節後，感覺到大家開始放下拘謹，跟著我們的指引做出舞蹈動作，氣氛就越來越熱起來！」

廣告 廣告

活動中，三位樂天女孩也邀請觀眾一同上台體驗應援魅力，沈珈妤形容現場氣氛完全超乎預期，「有幾位完全是用『全力在玩』的狀態在跳，其中有一位穿著寶可夢『鯉魚王』造型的觀眾特別可愛又活潑，整個人超投入！」談到這樣的跨圈交流，她也直言相當享受，「我很喜歡這種跨圈互動的感覺，不用懂規則，只要願意一起玩，就是最棒的應援。」

沈珈妤穿很少上山。樂天桃猿提供

隨著年末將近，聊到即將到來的聖誕節，Kira 分享，最近剛從帛琉潛水回來，下週也會去日本滑雪，休賽季有時間就什麼都想玩玩看。「我這幾年聖誕節大部分都是在日本滑雪渡假，因為想要有節慶感，所以我總是在聖誕節當天去吃燒肉，因此收集了許多日本好吃燒肉店。」

沈珈妤則笑說，聖誕節是她一年中最喜歡的節日之一，已經揪了好幾團朋友要交換禮物。回憶起最難忘的一次聖誕節，她曾在當天跑去爬山，還在山頂拍下聖誕主題照片，「那時穿得超少，冷到手都在抖，但回頭看照片的時候又覺得很值得。那種『很傻、但很青春』的回憶，現在想起來還是會覺得自己超酷！」



回到原文

更多鏡報報導

安妮杜拜找金主！為「這事」砸畢生積蓄 感情動向全說了

桂綸鎂「向奇異果道歉」下一秒陳柏霖拿來吃掉 在「果園狂奔」眾人傻眼

向佐痛哭人性複雜！向太直言：在哭他自己笨 認了「有錢」肯定對兒保護