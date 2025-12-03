「樂天女孩」突身體不適 手插點滴曝光近況：只能乖乖休息

林穎樂從小便開始練游泳。（穎樂提供）

「樂天女孩」林穎樂向來以甜美笑容、亮眼舞台魅力深受球迷喜愛，過去在綜藝節目《全明星運動會》第3季，以頂尖游泳實力奪下「女狀元」，人氣持續攀升。雖然工作滿檔，她依舊保持陽光、活力的形象，沒想到昨（2日）卻傳出她身體亮紅燈，讓粉絲相當擔心。

林穎樂在Instagram限時動態中曝光病床照，明顯正在接受治療，只見她的手背插著點滴針頭，管線與透明膠帶層層固定，手腕上戴著藍色識別帶，她語帶自嘲寫下：「我太皮了，越是想要動起來，身體就越唱反調」，忍不住哀嘆：「我還是就乖乖的休息吧」，字句間透露無奈，也讓粉絲心疼直呼一定要好好照顧身體。

林穎樂健康突亮紅燈。（圖／翻攝自 IG @ninalin1231）

事實上，林穎樂近年在演藝圈表現亮眼，不僅在啦啦隊圈擁有高人氣，還曾推出個人單曲展現多方才華。她過去曾在受訪中提到，從加入樂天女孩到參加《全明星運動會》，這段旅程是她人生中最難忘的經歷之一，節目中因游泳成績突出，被冠上「女狀元」稱號，不但讓她累積知名度，也讓她接觸到更多新挑戰。

從小便開始練游泳的林穎樂，原先的人生規劃是當一名國小體育老師，過著朝九晚五的穩定生活，沒想到中途因緣際會加入啦啦隊，形容從此人生「變彩色」。此次因身體不適而不得不停下腳步，暫時放慢步調，粉絲紛紛湧入留言替她加油，希望她好好休養、早日讓健康恢復到最好狀態。

